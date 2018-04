Lanzan la campaña de vacunación antigripal 2018 en toda la Provincia

La médica pediatra Romina Sclavi, oriunda de Chacabuco, directora asociada de Región Sanitaria III, con asiento en Junín, anticipó que la semana entrante se hará el lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2018.

La vacunación tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza -causante de la gripe-, indicó el gobierno provincial en un comunicado reciente.

Al ser consultada por Democracia, la especialista de la Región III señaló que ya se había vacunado personal de salud.

“Ya se lanza la campaña para la población: niños de 6 meses a 2 años, obligatoria; de 2 a 65, solo personas con factor de riesgo como puede ser diabéticos, enfermedad mórbida, cardíacos, inmuno-deprimidos; y mayores de 65 años”, dijo.

En la Provincia

El próximo lunes 9 de abril, la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar gratuitamente la vacuna antigripal a las personas comprendidas en los grupos de riesgo y estará disponible en los más de 1.700 vacunatorios públicos bonaerenses, se informó oficialmente.

"Es necesario que todas las personas incluidas en los grupos de riesgo reciban la vacuna en forma temprana, antes del inicio del invierno, momento del año de mayor circulación viral", se destacó.

Deben aplicarse la vacuna contra la gripe todos los años el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, los niños de entre 6 y 24 meses de edad.

También están comprendidas las personas de entre 2 y 64 años inclusive con factores de riesgo, como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, y todas las personas a partir de los 65 años Las defensas que produce la vacuna se generan entre los 10 y 15 días posteriores a la aplicación.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Al igual que otras infecciones respiratorias, se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las gotitas que se diseminan al toser o estornudar y de superficies u objetos contaminados con estas secreciones. Esta enfermedad se manifiesta con fiebre mayor a 38ºC, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular y malestar generalizado.

En los niños pueden presentarse también problemas para respirar, vómitos o diarrea,irritabilidad o somnolencia. Los síntomas gripales suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Para evitarla, la persona debe lavarse la manos con frencuencia, cubrir la boca y nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

También debe mantener limpios picaportes y objetos de uso común, no compartir cubiertos ni vasos y ventilar todos los ambientes.

Día Mundial de la Salud

La doctora Sclavi, respecto del lema 2018 de la Organización Mundial de la Salud, que pregona por la Cobertura sanitaria universal, en el Día Mundial de la Salud 2018, dijo: “es un día que sirve, en muchos municipios, para poner en práctica, o a la vista lo que se ha logrado en salud”.

“En esta Región Sanitaria III nuestra misión es poder llevar a la población de los ocho municipios que abarca, estos son Junín, Chacabuco, Lincoln, Ameghino, Arenales, Alem, General Viamonte y General Pinto, que no tengan cobertura social, todas las herramientas necesarias para que puedan gozar de derechos de salud. En este caso, siempre hablando de que no tiene que haber una discriminación cultural, económica, social, que todos tengan acceso al sistema de salud, para promover la salud, prevenir enfermedades, rehabilitar a las personas en caso de que ya tengan una enfermedad instalada”, explicó.

La médica apuntó que se trabaja directamente desde el Ministerio con los municipios y además de hacer la entrega habitual de medicamentos y vacunas. “Desde los programas sanitarios lo que se hace es aportar todos los servicios, ya sean turnos para hacer análisis o estudios específicos, articulando nuestra región con otros sectores de la Provincia. Además hacemos llegar todas las normativas que rigen desde el Ministerio, el objetivo es proveer prestaciones de salud que sean igualitarias e integradas a toda la población de nuestra región”, dijo.

Sarampión

Respecto a la alerta que se dio en la población ante la aparición de un caso de sarampión, la doctora Sclavi aclaró que todavía no hay una campaña de vacunación porque hubo un solo caso que no se considera autóctono.

Estamos trabajando, más que nada, en controlar la libreta sanitaria. Una normativa del Ministerio indica controlar que el calendario de vacunación para la edad esté adecuado, el menor de 4 años tiene que tener una vacuna Triple viral, para prevenir sarampión, rubéola y paperas, la próxima vacunación es al ingreso escolar, la segunda dosis cuando comienza la escuela primaria. Con ese esquema por ahora está cubierto y no habría que colocar ninguna dosis extra por el momento.

En caso de recibir nueva normativa o campaña que surja para aumentar la cobertura en pacientes ya vacunados, que sus dosis son adecuadas para la edad, se hará. Por ahora será vigilar y controlar que cada paciente tenga las dosis adecuadas para su edad en el calendario de vacunación.