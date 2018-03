Vuelve a Junín Raffaello, camperas de excelente diseño, con ventas exclusivas

Raffaello By César Franco, marca reconocida de Buenos Aires que confecciona camperas y abrigos de diseños exclusivos en cueros, sedas, brocatos, presentará con venta exclusiva su colección 2018.

El showroom será este sábado 3, domingo 4 y lunes 5 marzo en el Hotel Central (Roque Sáenz Peña 450), de 16 a 22. La entrada es gratuita y la visita es la única del año.

Los organizadores aseguran que este es el condimento especial para un plan ideal: probarse todo y pasar una tarde a puro diseño con amigas.

Aseguran que habrá precios súper especiales por el lanzamiento de los nuevos modelos, tarjetas hasta doce pagos y todos los talles para una mujer real. Estos son algunos de los atributos para no dejar de concurrir al showroom de Raffaello, prestigiosa marca que cumplió 12 años en el mercado.

Por quinto año consecutivo que visita Junín para presentar su colección. Marcelo Allegrini, uno de los dueños, atenderá personalmente en el salón del Hotel Central montando especialmente para estos tres únicos días.

Podrán encontrar camperas, tapados, chaquetas, abrigos, para todos los días y cualquier ocasión del año. Los géneros están combinados con cueros, sedas, brocatos, jersey, terciopelos y mucho más. Hay con capucha, sin capucha, súper impermeables, más clásicos, jugados, con mucho brillo. Uno de los objetivos es que cada campera se acomode para lucir en el trabajo, una cena con amigas o una fiesta.

El negro absoluto, el blanco y negro chanel, los pasteles, tierras, el matelasse, el color, el brillo, los dorados, invadirán las paredes. También los tipos de largos y las audaces combinaciones para todas las edades.

Mucho más no hay que decir porque el objetivo es que la gente pueda disfrutar en vivo los días sábado, domingo y lunes, la venta exclusiva de camperas y abrigos de diseño en el Hotel Central (Roque Sáenz Peña 450), de 16 a 22.