Estudiantes de intercambio relatan su experiencia en el exterior

Quince estudiantes de la Unnoba se encuentran en el extranjero realizando un semestre académico en trece universidades de Colombia, Estados Unidos, Francia, México y Perú.

“Promovemos la movilidad, los vínculos y la cooperación con universidades del mundo, buscando que nuestros estudiantes puedan vivir una experiencia académica en otra cultura”, plantearon desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Unnoba.

A su regreso, los estudiantes homologarán las materias que están realizando en el extranjero, con las asignaturas del plan de estudio de la carrera que cursan en la Unnoba. Esto es posible gracias a convenios de cooperación que la Unnoba ha firmado con distintas universidades y a programas a los que la Universidad adhiere.

De esta manera, los estudiantes viven una experiencia integral: combinando sus estudios y actividades académicas, con actividades culturales, sociales y de diversa índole en otro país.

Desde Relaciones Internacionales, informaron que en marzo abrirán nuevas convocatorias para cursar el segundo semestre en otro país.

Relatos de la experiencia

Sofía Perdomo es estudiante de Genética de la Unnoba y se encuentra en Dayton, Estados Unidos, en Wright State University. Como parte de sus actividades académicas participó de un Panel Internacional que organizó la profesora de Ciencias Políticas, en la que cinco estudiantes de distintos países expusieron sobre las características políticas, económicas, sociales y educativas de cada país.

Además de tomar los cursos regulares de su carrera, Sofía participa en diferentes actividades académicas y recreativas. Viajó a Estados Unidos por el Programa “La Fuerza de los 100.000 en Las Américas”, del que la Unnoba es parte.

Federico Zabalegui es otro estudiante de Genética que, en este caso, se encuentra en México, en la Universidad Autónoma de Baja California, ubicada en Ensenada. El intercambio fue posible gracias al Programa “Jóvenes de Intercambio México-Argentina” (JIMA). “Si bien es una nueva cultura, en algunos aspectos similares a la nuestra y en otros distintos. Es una ciudad linda, con gente amable, académicamente estoy muy contento. Hay un excelente trato por parte de los profesores”, expresó el alumno.

El destino de Facundo Blasi, estudiante de Administración, fue Colombia, en la Universidad de Magdalena. El intercambio se enmarca en el Programa de Movilidad Académica Colombia-Argentina (MACA).

“El intercambio -explicó Blasi- me dio la posibilidad de ser parte de una Universidad donde el modelo es distinto, hay otras maneras de dar las clases y de evaluar y estas cuestiones sumadas a diferentes programas de extensión, de deportes o talleres hacen que la vinculación con la Universidad sea diferente. Además me permitió conocer cómo se desarrolla mi actividad profesional en Colombia, con las similitudes y diferencias respecto al ejercicio profesional en Argentina. Pero sin dudas lo que más he disfrutado, es conocer otra cultura, otras comidas, otros estilos musicales y poder compartir con gente de acá y otros chicos de intercambio mientras recorremos todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.”

Jessica Silva y Jonathan Rojas viajaron a Francia a partir del Programa ERAMUS. Ellos estudian Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Agronómica. Por este semestre residen en Lempdes, un pueblo cerca de Clermont Ferrand, ubicado en el centro-sur de Francia. “Estamos teniendo una hermosa experiencia tanto académica como personal, conociendo diversas culturas y compartiendo la nuestra”, contaron.

A partir del Programa Argentina Francia Agricultura, Carol Adrover, estudiante de Ingeniería Agronómica, viajó a Bordeaux, Francia. “Siempre tuve la idea de realizar un intercambio. Por eso, cuando me enteré de la posibilidad, arranqué a estudiar francés. Parecía solo una ilusión mientras cursaba, estudié el idioma con mucho entusiasmo, hasta que después de un tiempo, un año, me comunicaron que había becas disponibles y que estaba seleccionada para cursar un semestre en Bordeaux Sciences Agro, lugar donde me encuentro actualmente”, recordó la alumna.

“Es una experiencia única tanto personal como para mi carrera y para mi futuro profesional”, describió con entusiasmo y añade: “Poder tomar cursos en otro país ligados a mi carrera me parece fascinante. Es una oportunidad única que verdaderamente estoy aprovechando”.

“Me siento orgullosa de que una universidad pública de mi país cuente con este tipo de programas, que nos permita a nosotros, los estudiantes, desarrollarnos en otros ámbitos, poder crecer”, dice Carol.