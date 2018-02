Petrocini confirmó el rechazo a la oferta

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, ratificó anoche el rechazo a la oferta del 15% de aumento salarial que presentó el gobierno bonaerense para los docentes, al advertir que las consultoras estiman en "más de un 20% de inflación" para 2018, mientras que señaló que en breve se debe convocar a otra reunión "con una propuesta mejorada".

"Discutir nuestro salario lleva tiempo porque es muy complejo, pero estamos a escasos días del comienzo del ciclo lectivo en esta situación. El gobierno quedó comprometido a hacer una nueva convocatoria, no hay fecha pero la solicitamos con carácter urgente porque los tiempos apremian", indicó Petrocini al retirarse de la reunión realizada con funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal en el Ministerio de Trabajo provincial en La Plata.

A su turno, Roberto Baradel del Suteba indicó: "No podemos aceptar 625 pesos por mes en la situación inflacionaria que tenemos, esperemos que hagan una nueva propuesta, no pueden esgrimir que no tienen dinero porque tienen 40 mil millones de pesos más" por el Fondo del Conurbano.