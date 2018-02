Garantizar llegó a Junín para fomentar el financiamiento Pyme en la Región

Garantizar es una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) líder en el mercado, que inauguró su primera sucursal en Junín donde ofrece garantías a las Pymes de distintos sectores como el campo, industria y comercial para conseguir créditos bancarios y financiamientos.

El flamante local encuentra ubicado en avenida Benito de Miguel 31 donde atiende al público de lunes a viernes. Para contactarse vía email se puede escribir a junin@garantizar.com.ar o por teléfono al 4270027.

El director de la SGR, Carlos Pirovano, fue el encargado de brindar el discurso de apertura y expresó: “Garantizar es una SGR, una herramienta de inclusión financiera y fundamentalmente su utilidad es para aquellas Pymes que no encuentran la posibilidad de conseguir un crédito. Garantizar les brinda un aval y cualquier banco inmediatamente le otorga un préstamo a tasas preferenciales”.

“Las SGR son unas sociedades muy particulares que han sido creadas por la ley Pyme. Entonces la empresa logra esta garantía en merced a asociarse a Garantizar. A su vez esta garantía tiene un respaldo de un fondo de riesgo que es producto de socios protectores que aportan dinero en Garantizar para avalar a estas Pymes”, sostuvo.

“No solamente se trabaja con el sistema financiero, sino que hay herramientas que ha desarrollado la Comisión Nacional de Valores para las Pymes como la Opción Negociable Simple que acercándose a una SGR pueden lograr ingresar al mercado de capitales y conseguir financiamiento sin intermediación a tasas muy buenas”, explicó.

“Garantizar tiene aproximadamente 15 mil socios partícipes en todo el país. Un 20% son agropecuarias, otro 20% comerciales, un 30% industria y minería, mientras que el restante es de construcción. Está muy diversificado en actividades, en tamaños”, informó.

“El crédito promedio que ha dado Garantizar es de 1,5 millones de pesos y damos un máximo de $ 40 millones. Además hemos dado de 500 y 300 mil pesos. Nadie tiene que sentir que porque su proyecto no es muy grande, no puede acercarse a nosotros, ya que Garantizar ayuda desde la panadería de barrio hasta al contratista agropecuario en su negocio y lo ayuda a crecer”, aseguró.

“Acá tenemos un asesor financiero externo para que lo puedan usar. Nosotros podemos ayudarlos a crecer y mejor. Esto no significa un crédito específico, ya que hay productos creativos como tarjetas de créditos corporativas que nosotros también avalamos”, subrayó.