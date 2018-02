Los vecinos reclaman ante la OMIC por problemas con el servicio de EDEN

Tras el paso de la tormenta en Junín, ayer por la mañana varios vecinos de la ciudad y usuarios de EDEN, se dirigieron a sus oficinas ubicadas en Belgrano 127, donde se encontraron con las persianas bajas. Por tal motivo, llegaron hasta la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para expresar sus reclamos.

Ante los mencionados inconvenientes, el Gobierno de Junín envió una carta a la empresa para que se comuniquen las causas por las cuales no hubo atención al público. Además, se los citó a los gerentes de EDEN para el miércoles 14 del corriente mes para que expliquen la situación.

Por otro lado, ese mismo día habrá una mediación entre la Empresa Distribuidora y vecinos de barrio Belgrano quienes están teniendo inconvenientes con el servicio de energía eléctrica.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuario, Fernando Scavino, manifestó que “acá hacemos hincapié en la atención al público y la empresa EDEN no tuvo atención al público en este viernes 9 de febrero (por ayer). Por tal motivo, motivamos un pedido de informe de manera urgente para que nos expliquen las causales de este cierre, tan intempestivo y sin aviso. Como así también, citamos para el próximo miércoles 14 de febrero a las autoridades de la empresa para que nos expliquen este inconveniente y algunos otros que han sucedido. Esto nos preocupa de sobremanera porque no se está cumpliendo con el régimen que le alcanza a esta empresa de energía. Entendemos y acompañamos la preocupación de los vecinos y por eso estamos citando a la empresa y si amerita sanciones, lo vamos a analizar oportunamente”.

Además, expresó que “días atrás, la empresa EDEN solucionó un ruido muy molesto que no dejaba en paz a los vecinos de calle Quintana al 800. Pero ahora hay otros vecinos cercanos a ese lugar que están teniendo inconvenientes con la energía. Por tal motivo, hemos citado para el próximo miércoles 14 de febrero a una audiencia entre los vecinos y EDEN. No queremos que la solución de unos, sea el perjuicio de otros. Esperamos resolver este problema para que todos los vecinos tengan su contraprestación como corresponde. Esperamos, entre todos, encontrar una solución”.

Comunicado de EDEN

Desde la empresa EDEN informaron que a raíz del temporal desatado durante la madrugada de ayer, se produjo una interrupción del servicio eléctrico que afectó la ciudad.

La magnitud de la tormenta se reflejó en el daño causado por la caída de árboles y objetos sobre las líneas de media y baja tensión de la Empresa Distribuidora.

“Inmediatamente se comenzaron las maniobras para la pronta reposición del servicio, y al momento, se continúa trabajando progresivamente en la normalización total del suministro”, sostuvieron.