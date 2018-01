Nueva capacitación en manipulación de alimentos

Con la presencia de más de 70 vecinos, se realizó la primera capacitación en manipulación de alimentos en este año 2018. La misma fue solicitada por varios comerciantes que aún no la habían realizado. Fue de manera gratuita y es obligatoria ya sea para sacar la libreta sanitaria o para su renovación.

Al respecto, el médico veterinario Julio Ferrero, director de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Junín, aclaró que "esta es la primera capacitación del año y continuamos con lo realizado el año pasado. Hay mucha gente que aún no se enteró de estas capacitaciones, que son obligatorias. Nos encontramos con reclamos de gente que no tiene su libreta sanitaria porque no hizo esta capacitación. Por eso, el intendente, Pablo Petrecca, realizó las gestiones correspondientes y esta capacitación se hace de manera gratuita".

Online

Además, agregó que "en esta oportunidad se están capacitando alrededor de 75 personas. Estamos trabajando también en poder hacer estas capacitaciones en forma online y que pueda llegar a más personas. A veces se nos complica poner los horarios ya que hay gente que trabaja de mañana y otras de tarde y por eso buscamos un horario intermedio. Es muy importante recordar que si no se tiene el curso realizado, no se puede ni obtener ni renovar la libreta sanitaria".

Libreta sanitaria

Para finalizar, expresó que "lo primero que hace el inspector cuando ingresa a un comercio es solicitar la libreta sanitaria a todo el personal que se encuentre trabajando. Y fundamentalmente todos aquellos que manipulan alimentos. Estas capacitaciones van a continuar no de manera tan asidua como fue el año pasado. De todas formas se puede realizar de manera privada aunque las mismas son rentadas. Vamos a seguir trabajando de esta manera para un mejor control".