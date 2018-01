Las personas con discapacidad pueden viajar gratuitamente

La responsable de la dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, Karina Sánchez, recordó que los pasajes de corta, media y larga distancia pueden ser adquiridos de forma gratuita por todas aquellas personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, informó que, en caso de que las empresas se nieguen a emitir los pasajes o presenten reticencias, los beneficiarios pueden realizar su reclamo en la dirección General de Defensa del Consumidor y el Usuario, ubicada en Benito de Miguel 5.

"Desde el año 2004, las personas con discapacidad gozamos del derecho de viajar en transporte de corta, media y larga distancia terrestre en forma gratuita y a partir de mayo de 2017, por una resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el trámite se debe hacer de manera online. Lo que queremos entonces es difundir esto, para que no haya confusiones con las boleterías", afirmó Sánchez.

"A veces algunas empresas se muestran un poco reticentes a dar los pasajes, por eso la información concreta que queremos brindar es que el sistema de pasajes gratuitos sigue existiendo. La diferencia es que ahora hay que realizar un trámite por Internet, entrando a la página de la CNRT, en donde se cargan los datos, el Certificado Único de Discapacidad y demás datos. Ahí se van mostrando los días, horarios, empresas y destinos y después se genera un código de reserva, con el que la empresa ya tiene la obligación de entregar el pasaje reservado", detalló la funcionaria.

"Es importante aclarar que, si bien el trámite es online, no es obligación que la persona con discapacidad lleve código impreso, porque la misma empresa puede hacerlo. La CNRT es clara al respecto", agregó.

En otro orden, la abogada recordó que los CUD se tramitan en la dirección para personas con Discapacidad (Rivadavia 90) y dijo: "La persona debe acercarse, le brindamos unas planillas que son completadas por el médico de cabecera y por la propia persona, y luego es evaluada por una junta disciplinaria que le otorga o no el certificado, de acuerdo a diferentes parámetros que se establecen desde el Servicio Nacional de Rehabilitación".