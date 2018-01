Se acentúa una tendencia: hay más perros abandonados en las vacaciones

En el centro, en los cajeros automáticos, en las puertas de los supermercados o en los descampados y zonas de quintas de la ciudad, se observa la presencia de perros abandonados y los veterinarios salieron a advertir que el verano es una época en la que se registra un alto índice de abandono de animales y se instó a la tenencia responsable de mascotas.

En la provincia hay 6 millones de animales abandonados entre perros y gatos, según el colegio de Veterinarios bonaerense.

Distintos relevamientos dieron como resultado que durante la temporada de verano se registra la mayoría de los abandonos de animales de compañía y por eso el Colegio de Veterinarios de la Provincia brindó recomendaciones para cuidarlos durante los períodos de vacaciones. Los profesionales señalaron que adoptar una mascota implica una decisión que debe tomarse a conciencia.

La falta de responsabilidad, de educación y de perspectiva hacia la realidad de otros seres vivos son los principales factores de abandono, más allá de cualquier razón que impulse una decisión tan terminante. Es decir, las razones pueden deberse a crisis económicas, camadas indeseadas, enfermedades, falta de lugar, etc., pero no existe excusa posible para abandonar a un animal, excepto la falta de conciencia, de educación y de compromiso con el semejante.

Durante la época estival se producen un gran número de abandono de animales de compañía, ya sea a partir de viajes por vacaciones o mudanzas. Por eso, el Colegio de Veterinarios brindó una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar de todos los animales.



Tenencia responsable

El abandono de perros y gatos también se considera maltrato animal y para los veterinarios es un problema estructural que precisa una mayor intervención y cooperación de toda la sociedad para alcanzar el control urbano de caninos y felinos.

En ese contexto, la tenencia responsable es la estrategia más eficaz en la prevención de enfermedades zoonóticas y el resguardo del bienestar de los animales. Adoptar una mascota es también asumir un compromiso con la sociedad en su conjunto, aporta a disminuir la cantidad de perros y gatos errantes en las calles que, además de sufrir, representan un grave riesgo de salud pública.

Como primera medida se indicó que al adoptar un animal debe analizarse en familia cuál es el ritmo de los integrantes, los tiempos y el entorno. Uno debe saber cómo va a garantizarle los cuidados fisiológicos y emocionales.

Existen guarderías especializadas para cuidar a los animales durante los días de vacaciones. Pero si esto no es posible para los dueños, siempre existe algún vecino, amigo o familiar que puede hacerse cargo por unos días. Los veterinarios son categóricos: “Si no se tuviera a nadie y no existiera planificación de las vacaciones, no se debe abandonar al animal, sino buscar un nuevo adoptante que pueda hacerse cargo de él”.