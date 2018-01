Los productores, preocupados por el nivel de cota de agua y el protocolo de compuertas

Un reciente pedido de informe al municipio por parte de los productores locales fue recibido y aprobado por los bloques en sesión del Concejo Deliberante para que se informe sobre el nivel de cota de agua y respecto de la compuerta de la laguna El Carpincho -se encuentra cerrada-, impidiendo la circulación del agua.

La presidente de la Federación Agraria Filial Junín, en diálogo con Telejunín, se refirió a la preocupación del sector por esta nueva situación que complica a los productores, especialmente a los ribereños, en cercanía a la laguna quienes según Franco, “están preocupados por las compuertas”.

La titular de FFA explicó que “si bien entramos en un año seco y estamos en verano, el tema de las compuertas, de acuerdo a un protocolo de aguas que existe se tiene que abrir o cerrar. El Carpincho que es agua abajo, donde el agua tiene que circular y la Laguna es agua arriba, desde ahí iría bajando pero si las compuertas del Carpincho están cerradas se forma una especie de contención”.

La preocupación y las dudas derivaron en la presentación del pedido de informe ante el Concejo Deliberante que aguarda respuesta, según estiman, dentro de diez o quince días.

Posibles lluvias de marzo

Según expresó Franco, “los productores ribereños, que conocen el tema, están preocupados y quieren saber si ese protocolo se está cumpliendo, si la municipalidad informa ese protocolo de agua a la Oficina de Hidráulica en 9 de Julio o a la oficina de la Provincia, que depende del Ministerio de Infraestructura, si en esta época debería estar abierta la compuerta, para que pase agua”, indicó.

Según Franco, existen pronósticos confiables de que en marzo posiblemente se den precipitaciones abundantes, lo que genera mayor incertidumbre.

“Si en marzo o abril llegamos a tener episodios de mucha lluvia como se espera, si hacemos contención ahora, en marzo el agua va a volver a los campos”, reflexionó la presidenta de FAA y agregó que “si el año pasado se priorizó un poco la ciudad me parece que ahora habría que priorizar un poco los campos”.

Comité de Cuenca

Los productores reclamaron también al Comité de Cuenca que chequee el nivel de cota del agua de las lagunas y se informe a la Provincia, por lo que aguardan el informe de dicho Comité -formado por distintos municipios- pero donde las entidades agrarias no participan y no son convocadas, según indicó Franco.

“Si bien hay un artículo donde consta que deberíamos participar o que al menos el productor vecino que puede ser damnificado debería participar para observar lo que se va a hacer, el nivel de cota (abrir o cerrar compuertas), ello no ocurre”, lamentó la dirigente de la entidad.

“El productor y la Federación Agraria están preocupados, acompañando esta petición y esperaremos diez o quince días a que la municipalidad eleve informe sobre cómo está el nivel de cota de la laguna y si hay que abrir o cerrar las compuertas”, remarcó.

Casos de abigeato

Respecto de los recientes casos de abigeato y robos, Franco manifestó su preocupación y remarcó las necesidades que aún deben resolver respecto de la Patrulla Rural.

“Seguimos siempre la misma lógica. Cuesta direccionar fondos, elementos para la Patrulla Rural. Estamos esperando porque en diciembre iba a llegar un móvil, más personal, más capacitación pero bueno, no aún”, indicó.

Si bien Franco destacó la colaboración de Gendarmería en los campos y caminos, “con respecto a la Patrulla seguimos reclamando elementos que aún faltan”, concluyó.