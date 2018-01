Consultado el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Junín, Marcelo Balestrasse explicó que “las Lagunas de Gómez y El Carpincho no están consideradas como reservorio para el plan maestro con lo cual son lagunas en las que no prevalece una situación de compromiso en el nivel de ambas. Son lagunas de paso”.

El funcionario detalló que “cuando llega a un cierto rango como el actual, la Autoridad de Aguas aconseja a través de su protocolo cerrar las compuertas para no perder la calidad ambiental que deben tener estas lagunas porque si no, si siguen épocas secas y el agua se va, vamos a volver a tener lo que alguna vez pasó en 2009 o 2010”.

Según Balestrasse, la Autoridad de Aguas de la Dirección de Hidráulica decidió cerrar las compuertas tanto de Laguna de Gómez como en El Carpincho.

“Son compuertas que aunque estén abiertas o cerradas según el protocolo, no inciden en que almacenen o dejen de almacenar agua. Sí en épocas de sequía son importantes para mantener cierto nivel ambiental y con las inundaciones se abre”, aclaró. “Pero el manejo lo tiene Dirección Provincial de Hidráulica y el protocolo indica que deben estar cerradas”, enfatizó.

No obstante también destacó que ambas lagunas están por arriba del vertedero y ambas vienen en bajante.