Vidal se reunió con investigadores por el Barigüí y trazarán un plan para la región

En la mañana de ayer, como había sido anticipado por Democracia, la gobernadora María Eugenia Vidal recibió en la Casa de Gobierno a referentes de la Comisión de Investigaciones Científicas para interiorizarse sobre la problemática del barigüí que afecta a gran parte de las localidades que conforman la Cuenca del Salado.

En la reunión del equipo de gobierno y en el marco de la agenda que lleva el gabinete, el investigador del CIC Juan José García fue el encargado de presentar ante Vidal distintas cuestiones respecto del tema que preocupa y ocupa a toda la región noroeste.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Ing. Jorge Elustondo, dialogó en exclusiva con Democracia y brindó detalles de la reunión mantenida ayer durante la reunión del gabinete.

“Hace más de treinta días que identificamos el problema, contactamos al doctor Juan José García que es investigador CIC y lo primero que hicimos fue ver cómo tenía él medido el problema y cuando vimos que todo su trabajo y su investigación realmente era muy útil fuimos al territorio, a Junín. Primero a una reunión de trabajo y luego en Bragado”. A partir de allí se involucró al Ministerio de Salud, representantes de OPDS y Ministerio de Agroindustria.

Luego de elaborarse un informe y una estrategia sobre la problemática del barigüi, dentro de la agenda del gabinete se leyó un informe de la situación actual y luego el doctor Juan José García explicó su visión del tema.

“Creo que es importante destacar la preocupación que la gobernadora y el conjunto del gabinete tienen respecto al tema y la decisión de hacer un abordaje sistémico, interdisciplinario, racional.

Con todo el conocimiento, el saber y el talento que el doctor García y su equipo tienen, se podrá llegar al territorio con esta propuesta que vamos a hacer”.

Según explicó el ministro Elustondo, se convocará nuevamente y se seguirá trabajando.

“En esto está involucrada la doctora Marta Zubillaga que es la directora de la carrera científica de la CIC y el Lic. Perez Rossi que es el director de vinculación y transferencia de la CIC, o sea las dos direcciones operativas de la CIC con el doctor García y su equipo. Van a retomar las reuniones con los representantes de los municipios y avanzar en la estrategia que tiene acciones de corto, mediano y largo plazo”.

Además destacó que ya se ha ampliado a quince el número de municipios que sufre la problemática y que se ha abocado a tratar de resolverlo en conjunto.

El plan

El plan contempla el control del insecto, de los adultos, en la zona donde están los adultos con piretroides y en la zona donde están las larvas, al costado de los arroyos y cursos de agua.

“Es un abordaje tomando la problemática, en forma coordinada entre los municipios de manera de hacer una cobertura que logre el máximo impacto en el menor tiempo posible y que también sea sostenido en el tiempo de manera de ir bajando la población del insecto”, expresó Elustondo.

“Este es el compromiso desde el Ministerio y la CIC, en un equipo donde va a estar presente el Ministerio de Salud a través del Director de Epidemiologia, referentes de la OPDS, de Agroindustria por los daños que afectan a la producción en distintas áreas, y el área de gobierno por si hay que coordinar algún otro tipo de actividad”.

Convivir con el insecto

Elustondo destacó que “habrá que convivir con la especie pero lo que observamos es que se llegó a esto precisamente por no haber sido abordado los últimos años, en el marco de cómo se manejó la provincia de Buenos Aires, sin políticas sostenidas de mediano y largo plazo, sin una mirada estratégica, sin abordajes regionales”.

Se ha dado una condición agroclimática y agroecológica, condiciones climáticas que han favorecido el desarrollo del insecto, “por eso es que se observa una situación crítica que ha generado esta reacción de la gente que es muy lógica”, indicó.

Sí debe reiterarse que el barigüí es una especie que no es vector de enfermedades y si bien muerde y produce lastimaduras o incluso alguna reacción alérgica, no transmite enfermedades en esta región.

Por último, el ministro Elustondo señaló: “tenemos que destacar que hay conocimiento, hay saberes, hay tecnología y hay decisión política y predisposición para actuar coordinadamente en el territorio. Eso me parece un mensaje importante para la población que está expectante de nuestra respuesta. Tenemos con qué y sabemos cómo hacerlo, pero también sabemos que es una acción coordinada en el territorio donde los municipios van a tener que jugar su rol”.