Pablo Torres: “Las próximas facturas de gas vendrán con un pago diferido”

EL DIRECTOR DE GRUPO SERVICIOS JUNÍN

Se facturará el 50% del consumo y la otra mitad se pagará con la siguiente. Esta resolución no es optativa. Se busca atenuar el impacto de los períodos más fríos y que no haya tanta diferencia de un bimestre a otro. El funcionario confirmó que 80% de los usuarios paga menos de $ 1000 por mes.

-Después de informar que la factura del servicio de gas se podría pagar en cuatro cuotas, se dijo que ese desdoblamiento no será optativo, ¿cómo se va a instrumentar, entonces, el pago de las próximas facturas?

-En realidad, lo que indica la resolución del Ministerio es un diferimiento de pago del 50 por ciento de la factura para la facturación que corresponde al período que comprende desde el 25 de agosto hasta el 1º de noviembre. Con lo cual, la factura de un consumo de, por ejemplo, dos mil pesos, llegará de la siguiente manera: un pago de mil pesos e incluirá una leyenda, (que desde el Ministerio aún no nos la han pasado), que dirá algo así como “diferimiento de pago por el 50%”, donde estarán los otros mil pesos. Lo que no va a poder hacer el usuario es pagar todo lo que haya consumido porque solamente va a estar facturada la mitad y el resto estará diferido. Nosotros no tenemos muchas posibilidades de intervenir en las facturas, que ya vienen estipuladas por el Ente Regulador y el Ministerio. En el final de la factura, donde aparece el importe a pagar, va a decir $ 1000, por lo que no se podrá pagar el total.

-Siguiendo con el ejemplo, si alguien consume por $ 2.000 va a pagar en esta factura solamente la mitad, ¿esos $ 1.000 podrá abonarlos en dos veces, como se hace con la factura hoy en día?

-Exactamente. Sí. Y, a partir del 31 de octubre, en la siguiente factura que llegue a ese domicilio se le cargará el 50% que el cliente no pagó por el diferimiento, que se sumará al consumo de ese bimestre, se supone que será menor por una cuestión de temperaturas. Esa factura siguiente también se puede abonar en dos cuotas. Se podrá hacer, en definitiva, en cuatro cuotas. En realidad no es así, es un diferimiento de pago. Lo que se pretende hacer –y nosotros creemos que puede ser una suerte de globo de ensayo para que el año que viene se repita– es un aplanamiento de la facturación, para que sean más parejas durante todo el año, y el impacto del consumo de gas del invierno esté repartido o prorrateado durante todo el año. Nosotros habíamos hecho una propuesta de poner la parte impositiva estimada solamente en verano y en invierno cobrar sólo el consumo de gas, para que la tarifa sea más plana, pero esta nueva resolución es mucho más sencilla.

Nosotros no tenemos muchas posibilidades de intervenir en las facturas, ya que viene estipulada por el Ente Regulador y el Ministerio.

-¿Entran en este sistema las facturas que vinieron llegando hasta hoy?

-No. Esto corresponde a la facturación que se hace a partir del 25 de agosto. Por facturación y toma de estado, Junín está dividido en dos, con el eje Ramón Falcón – Quintana, y quienes van a recibirlas primero son quienes están desde esas calles hacia el norte, y el otro sector lo recibirá en septiembre. Todas con consumos “pesados” de invierno.

-Las facturas con altos consumos ya empezaron a venir, ¿qué impacto tuvo eso por estos días en Grupo Junín?

-La gente que recibió una factura muy alta vino preocupada a ver qué pasó. Ahí se desglosa la factura, la vemos y analizamos, en algún caso puntual vamos a comprobar si está bien hecha la toma de estado, porque si bien normalmente no hay errores, puede haberlos. En general se entiende que el problema es que el precio del gas es elevado respecto al que veníamos pagando el año pasado, con lo cual, con un consumo que es el que se tenía normalmente, la factura viene más engrosada.

-¿Se puede hacer algún convenio o plan de pagos en casos específicos?

-Para casos muy puntuales podemos ver la forma de hacer un plan de pagos a través de la empresa. Otra herramienta automática es la tarjeta de crédito, porque el Ente Regulador nos permite recibir pagos hasta en tres cuotas, con lo cual, con los dos vencimientos se pueden hacer seis cuotas, aunque dos van a estar superpuestas.

-Hace dos semanas, el Intendente dijo a este medio que el 85% de los usuarios paga de gas “menos de $ 1000 mensuales”. Ese era una proporción que usted había dado a conocer algunos meses atrás, ¿se mantiene igual aún cuando se consume más?

-Ese porcentaje, que era un 85,3%, era con la facturación de junio. Hoy eso está en un 80%, algo que es lógico, porque hay más consumo, pero tampoco varió tanto. En realidad, aquellas facturas que hacen tanto ruido, de ocho mil o diez mil pesos, no son tantas. En esos rangos estamos en el 2% de la población, siempre recordando que hablamos del 50% de la población, porque en junio recibe su factura la mitad de la ciudad y en julio la otra mitad. Esto es lo que da la pauta, de acuerdo al consumo.