Van 25 días de paro en el año y sigue sin solución el conflicto gremial en la Justicia

NUEVO PARO DE TRABAJADORES JUDICIALES

Mañana martes y el miércoles 9 de agosto habrá nuevamente paro de actividades impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense, sumando así unos 25 días de paro en lo que va del año.

Esta situación ha repercutido en la actividad judicial que se realiza en los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Colegio de Abogados bonaerense instan a la Suprema Corte que encuentre una solución definitiva puesto que el servicio de Justicia es “esencial en todo sistema republicano de gobierno y merece una solución definitiva”, aseguró el doctor Lisandro Benito, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín.

En lo que a la Asociación Judicial Bonaerense respecta, señalan que el sector es el único gremio que no ha resuelto paritaria este año y que la última oferta fue de solo el 20 por ciento, la cual no fue aceptada.

Ofertas

Matías Maqueda, secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense del Departamento Judicial Junín, al ser consultado por Democracia, dijo que los paros de mañana y el miércoles se llevarán a cabo, el último día con movilización a La Plata.

“Ya llevamos 25 días de paro en lo que va del año y solamente por parte del Ejecutivo hemos tenido tres reuniones, donde nos ofertaban el 18 % de enero a diciembre, que fue rechazado. Esa propuesta se hizo en diciembre de 2016 y el gobierno insistió dos veces con la misma. En una tercera reunión el gobierno ofreció un 20 por ciento, de marzo a diciembre, eso anualizado es menos plata de la que nos ofertaron en diciembre”, explicó el gremialista.

Por su parte Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, expresó: “Estamos ante un escenario sin precedentes en la Provincia, en el que al mes de agosto no hemos podido acercar posiciones con un gobierno provincial que enfrenta con una dureza inusitada el justo reclamo de los trabajadores y las trabajadoras judiciales de un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Además, la AJB reclama la restitución del 3% de antigüedad, la incorporación de la licencia por violencia de género al ámbito del Poder Judicial, el bloqueo de título de los profesionales no abogados y ley de paritarias, entre otras reivindicaciones.

El único

“Somos el único gremio que al día de hoy está sin cerrar la paritaria, por eso hacemos paro. Empezamos con estas medidas de fuerza el 6 de marzo y la última reunión que tuvimos con el Ejecutivo fue en mayo”, apuntó Maqueda.

De acuerdo a lo expuesto, el miércoles próximo, en el marco de la movilización, se exigirá a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que se constituya como mediadora en este conflicto y arme una mesa de diálogo, que cite al Ejecutivo como ha hecho en otras oportunidades para que se pueda cerrar de una vez por todas este conflicto.

Judiciales es uno de los gremios estatales bonaerenses que ha quedado sin solución en materia de paritarias. “Es así – aseguró Maqueda-, ayer (por el sábado último) me enteré que los docentes aceptaron el 27 por ciento de aumento, y el 26,5 la Cicop, los profesionales de la salud. Nosotros seríamos de los gremios grandes el único que queda sin cerrar su paritaria, con sueldos obviamente devastados por la inflación”.

Casi sin descuentos

Respecto al tema de los acatamientos a las distintas medidas de fuerza que se llevaron en el Departamento Judicial Junín, el dirigente aseguró que eran positivos, en Junín y en toda la provincia en general. “Hemos tenido descuentos por días de paro, solamente uno en marzo, porque después de eso, lo que consideramos es que la Suprema Corte, mientras no haya una propuesta digna por parte del Ejecutivo, sus jueces son los garantes de mejorar las condiciones laborales de los judiciales, entonces por eso no nos han efectuado el descuento, lo que nos incentiva a seguir peleando”, aseguró Maqueda.

Los abogados

El presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial Junín, doctor Lisandro Benito, al ser consultado por Democracia sobre cómo repercutía la sucesión de paros laborales en la actividad judicial dijo: “los justiciables y por ende los abogados que ejercemos libremente la profesión estamos en el medio del conflicto. Nos preocupa que esta situación se reitere año tras año, siempre por el mismo motivo y que se dilaten en el tiempo las soluciones. Este es un servicio esencial en todo sistema republicano de gobierno, y esto merece una solución definitiva. Hay situaciones donde, por ejemplo, está en juego la vida de una persona con una acción de amparo, hay intereses alimentarios, indemnización de trabajadores, la afectación en el sistema penal, etc. etc. ”.

Respecto a la posición del Colegio de Abogados, Benito manifestó que desde hace tiempo solicitan, además, que se cumpla con una norma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que prevé este tipo de situaciones, donde está el Estado por un lado, en este caso el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia a la cabeza. “Se prevé que se genere un ente, una comisión específica que prevé la Constitución, para dilucidar y conciliar en este tipo de situaciones, máxime cuando se extienden permanentemente en el tiempo”, explicó el doctor Benito.

Aclaró que el acatamiento al paro no era el mismo en todas las departamentales sino que variaba. “Algunos están muy complicados, como se da en el Conurbano, con un alto acatamiento. Y también varía según el fuero, unos están más afectados que otros. Se siente más quizá en el fuero laboral o en alguna repartición específica del Poder Judicial, no así en el Juzgado de Familia. Depende el organismo y el fuero”, dijo.

Protocolo y demoras

“Nosotros, desde la Colegiación, establecimos un protocolo de actuación para los paros judiciales y eso mereció en el 2016 que la Suprema Corte de alguna manera garantizara la atención de todo tipo de trámites, fundamentalmente lo que tenga que ver con las presentaciones en mesas de entradas. Hoy tenemos las presentaciones electrónicas que ayudan a que se sienta un poco menos en ese punto el paro. Pero cuando hay acatamiento en algún juzgado en particular, lo que se genera es una demora porque por más que se acepte el escrito en mesa de entrada y que el juez o sus secretarios garanticen el funcionamiento o la apertura del Juzgado, si después falta personal adentro, eso genera una lógica demora”, manifestó el doctor Benito.

Instan a una reforma profunda

El presidente del Colegio de Abogados Departamental Junín afirmó que desde hace tiempo reclamaban una reforma profunda de todo el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. “El paro es un tema más, pero pedimos que se analice el tema de los nombramientos, de una cuestión que tenga que ver con exigencias en cuanto al rendimiento de los juzgados, donde se reformen procedimientos, que se analice la extensión del horario, la feria judicial si es viable o no, si mejoraría o no la producción de los juzgados”, dijo.

Respecto al Departamento Judicial Junín opinó: “no se siente en todos los juzgados de la misma manera, y como se garantizan las audiencias, la atención de la mesa de entrada se da. Por eso quizá pareciera menos conflictivo pero después se nota en el retraso de la producción, por la falta de personal. Hay demoras”.