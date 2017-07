Juan Fiorini: “Los barrios se han beneficiado con obras y servicios”

SECRETARIO DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

Han elegido comenzar esta nueva campaña con el timbreo, a diferencia de otros frentes o partidos políticos. ¿Mantienen una tradición?

- Así es, no es una novedad para nosotros hacer un timbreo porque lo hacemos hace mucho tiempo, es algo que venimos haciendo incluso en Junín hace varios años, con Pablo Petrecca y Laura Ricchini, desde el 2009, recorriendo barrios.

Ahora se tornó más popular en toda la Provincia y en diferentes lugares del país. Lo hicieron tanto la gobernadora como Mauricio (Macri) y Esteban Bullrich, primer precandidato a senador nacional, que nos acompañó a hacer un timbreo en Junín. Fue una forma diferente de lanzar una campaña, a pesar del frío y de la llovizna.

Preguntamos qué opinaban de la gestión del Intendente, de la Gobernadora, del Presidente y que se podía mejorar en cada lugar de la ciudad. En este caso fuimos al barrio Bicentenario, ahí tenemos la avenida Alvear ya como una obra terminada y vamos a poner también luces Led, y a hacer otras obras.

-¿Cómo los recibieron?

- El vecino se sorprende, no todos están acostumbrados que un político o funcionario público les toque timbre para preguntarles cosas ni para escucharlos. También están acostumbrados a lo malo de la política, a pedir algo a cambio. A lo malo de la política que queremos dejarlo en el pasado, hay que dar el cambio, aquello se terminó. Simplemente vamos, los escuchamos, vemos si tienen problemas por resolver, del barrio o de la ciudad. Es un camino que se ha recorrido en casi dos años de gestión. Se ha hecho mucho y hay mucho por mejorar todavía.

-¿Quizá el encuentro hace que hablando se “ablande” la situación ante los reclamos?

- En general, en la mayoría de los casos nos tratan con mucho respeto, incluso al decirnos que no comparten algo de nuestra gestión. Estamos para eso también, para cambiar si hay algo que cambiar, y para resolver. Y también para ver lo bueno, cómo cambió la calidad de vida después de una obra. Justamente fuimos con Juan Tolosa (primer precandidato a concejal por Cambiemos) al barrio Municipal, dentro del plan de Habitat que se está desarrollando dentro del Cuadrante Noroeste. Ahí hay muchas cuadras donde se está haciendo cordón cuneta, cloacas y otras obras en marcha. Se hizo un pequeño timbreo para ver cómo veían una obra de esa envergadura y están contentísimos.

Hay una plaza, que no tenía nada, que estamos modificando, se va a transformar en un espacio público. Está la avenida Pastor Bauman, que se pavimentó con fondos provinciales, obra próxima a inaugurar. Se agregarán las calles transversales, con cordón cuneta, para que de una vez por todas las lluvia deje de ser un problema.

“Hay una posibilidad de seguir cambiando; la otra que nos queda es volver al pasado”.

-En esos barrios hay obras. ¿Van también donde no las hay?

-Sí, pero la mayoría de los barrios está beneficiado por algo. En el Bicentenario se está haciendo otra obra importante: la de desagües pluviales, que alcanza a otros barrios. Son cinco que ahora se inundan, pero cuando se termine van a mejorar. Hay sectores donde no hay obras visibles pero se están haciendo cloacas, que pasan por debajo de la tierra pero que cambian la calidad de vida de las personas.

En otros, estamos haciendo luminarias nuevas. Hace poco fuimos a la avenida República, muy importante comercialmente, ahí cambiamos las luminarias de sodio por las Led.

No sé si hay muchos lugares donde no se hayan hecho obras o donde no se brinden nuevos servicios. Estamos enfocados en hacer redes de agua y cloacas, cordón cuneta, asfalto. En todos los barrios hay cosas por hacer y los estamos recorriendo.

-¿Cuáles van a ser los ejes principales de su participación en la Legislatura en caso de ser electo?¿Cuáles son dos o tres puntos que le interesaría tratar?

-Vamos a estar a disposición de la gobernadora Vidal, seremos parte del equipo que trabaja actualmente desde el Senado y Diputados. Personalmente me gustaría seguir trabajando en la modernización, que es un tema que se trata en Provincia y en Nación. También enfocarme en Producción y Emprendedores.

-¿Se ha previsto quién puede ser que te reemplace en el cargo?

-No. Si bien esto se va pensando, hoy estamos gestionando en Junín. Esto es una precandidatura, por lo tanto hay tiempo para pensar qué va a pasar adelante: primero las PASO, luego las generales y después hay un tiempo todavía para poder asumir. Por lo tanto, vamos cumpliendo las etapas. A su debido tiempo, todo se va planificando. Hoy por hoy, no hay ninguna decisión tomada.

-¿Está de acuerdo con las PASO?

- En Junín hay 18 listas aprobadas por la Junta Electoral, en algunos partidos hay hasta cuatro listas, pero en otros solo una, que quizá no hacen falta las PASO. Hoy para algunos es una herramienta que sirve, en otros casos, no. Sabemos que tienen un costo, pero es una herramienta democrática y una oportunidad para elegir.

-¿Están confiados ante las próximas elecciones?

-En cada timbreo se ve que la gente tiene esperanza y optimismo. Comprende que hay una posibilidad de seguir cambiando; la otra que nos queda es volver al pasado. Hay un camino que se viene haciendo, obviamente el cambio no llegó a todos lados, pero vamos a seguir avanzando llevando más obras y servicios. Cambiar lo que se estaba haciendo mal.