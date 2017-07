Amplia variedad de propuestas para disfrutar de las vacaciones de invierno

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Ya comenzaron las vacaciones de invierno y las familias piensan como disfrutar estos días donde los chicos, y también muchos adultos, toman un descanso, en esta segunda mitad del año.

En Junín, las oportunidades son múltiples, hay muy buen cine, para chicos y grandes, como así también comedias musicales, talleres recreativos para chicos y espectáculos de primer nivel.

Tu Cine proyecta esta semana atractivos films, en su mayoría dedicados a un público infantil: "Cars 3", a las 15, 15.30, 17.15 y 19.20, matiné domingo: a las 13 y a las 13.30. "Mi villano favorito 3", a las 15.15, 17.30, 19.30 y 21.30, matinée domingo, 13.15; trasnoche sábado, a las 23.30. "Mamá se fue de viaje", a las 17.45 y 22.20, "Spiderman", a las 19.45 y 21.20.

Auditorio Bicentenario

Habrá teatro en el auditorio Bicentenario de la Unnoba (Sarmiento 1169), organizado por el taller Comedia Musical del programa de extensión cultural de la universidad. “Triquiñuelas”, una comedia musical para niños que se presentará los días 26, 27, 28 y 29 de julio, a las 15, bono contribución de 50 pesos. “Confesiones de amigas”, una obra para adultos que se presentará los días 27, 28 y 29 de julio, a las 21, bono contribución de 100 pesos.

Talleres de Unnoba

Talleres de vacaciones de invierno destinados a niños de entre 6 y 12 años a un costo de 250 pesos cada uno. Las actividades se realizarán del 24 al 28 de julio en el edificio de Extensión de la Unnoba (Sarmiento 1169). En Junín, las alternativas que se ofrecen a los chicos son las siguientes: Jugando en vacaciones. Juegos tradicionales, canciones y cuentos para divertirse compartiendo, a cargo de la profesora María Silvina Castelli; Taller de cine y dibujo (a cargo de las profesoras María Noelia Dezeta Piotte y Marina Lamónica); El deporte y los niños, a cargo del profesor Julián Aiub; Experimentación textil, a cargo de la profesora Sofía Cicoria y Vacaciones musicales, a cargo de la profesora Milene Morales.

Más eventos

Hoy, domingo 16, Juntos a jugar en barrio Pastor Bauman, se realiza el evento Juntos a Jugar, organizado por la Dirección General de Turismo y Cultura, Libre y gratuito.

A las 20, en Primera Junta 635, Simplemente Mingo.

A las 16, en el MUMA, Taller de Graffiti a cargo de Maxi Bonafé, a partir de 12 años. Gratuito.

Música: Planta Alta en City Rock (Roque Sáenz Peña 449), a las 19, puntualmente.

Hoy es la segunda jornada de la Feria de Exposiciones y Manifestaciones Artísticas de Invierno organizada por FEMI, desde pasado al mediodía hasta la noche, en la Sociedad de Fomento del barrio 11 de Julio.

Lunes 17, de 16 a 19, en el MUMA. Roque Saenz Peña 141, taller de graffitis a cargo de Bonafé.

Martes 18, a las 16, en la Biblioteca Pública Municipal “Bernardino Rivadavia” (Rivadavia 28), vacaciones contadas en la Biblioteca, para niños de 5 a 10 años. Libre y Gratuito.

Miércoles 19, a las 16, en el MUMA, visita guiada por la Muestra Ópera Prima a cargo de la Prof. Macarena Cobos. Libre y gratuito. A la misma hora, taller de graffiti.

En el Teatro de la Ranchería, Alan Brando, teatro infantil, a las 16.

Preliminar de tango, a las 20.30, en El Salón (Belgrano 84), Noche de tango con Guillermo Porcel, Alfredo y Mercedes Farías, Marcelo Biondini, Oreste Lapadula, Gustavo Suárez y María Luz Muraciole. Bailarines Compañía Junta Brava. Libre y gratuita.

Jueves 20, a las 16, en el MUMA, visita guiada por Muestra Ópera Prima a cargo de la Prof. Macarena Cobos. Libre y gratuito. Asimismo Taller de Graffiti, y en Teatro de la Ranchería, Alan Brando, a las 16.

A la medianoche, en La Peña (Primera Junta 635) tocará el grupo Athanor, Tributo a Cerati, con Esteban Beato, Carlos Craviolatti, Luis Suárez, Mauricio Gómez, Ani Walton Siñeriz y Agustín Surita.

Preliminar de Tango Pista, a las 20, Concierto con Claudia Levato, Jorge Faustino, La Camorra, Bailarines Compañía Junta Brava, en el MUMA (Roque Sáenz Peña 141), Libre y gratuito.

Viernes 21, Preliminar de tango. A las 21, Noche de tango en La Ranchería (Chacabuco 4): Orquesta de Tango del Conservatorio “Juan Pérez Cruz”, Lola Barrios Expósito, Martín Kieffer y Orquesta. Pepe Colángelo Quinteto y Gabriela Rey. Compañía Junta Brava.Entradas anticipadas en Dir. de Cultura y Turismo del Gobierno de Junín. H. Yrigoyen 65.

A las 14, en El Salón, Belgrano 84, Mesa de diálogo juvenil, y en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, taller de arte, libre y gratuito.

Música

-Desde las 23, dos artistas de Junín se presentarán por primera vez juntos: la voz de Cristian Ríos y el piano de Alfredo Farías, en Picasso café-bar. Interpretarán un variado repertorio que incluye baladas, tangos, folklore y melodías de siempre

-Dolser y La vuelta de Ulises”, en Freedom, resto pub (España 99), a las 23.30.

-Iracundos, el tributo, con Carlos Perchante, baterista de Los Iracundos de Febro, durante 16 años. Canta Gustavo Suárez.

Sábado 22, Preliminar de Tango Pista. A las 22, en El Club Rivadavia (P. Ghío 126) Milonga de Gala:

A las 16, en Museo Histórico: Exploradores de la Prehistoria. Libre y gratuito.

A las 16, en Dadá (Juan B. Justo 56) , espectáculos para toda la familia.

A las 21, en Teatro de La Ranchería, se presenta la obra Toc Toc.

Y a las 21, en La Peña, Los Gringos.

Evento solidario

Desde las 14, evento solidario a beneficio del merendero Los Totoreros, en el Polideportivo Beto Mesa, en Primera Junta 670. Artistas que estarán: Reggae Muffins, El ghetto, ¿Coso estás?, Fabián Gutiérrez, Jeremías Manes, Sandogg Khilla con Hijos de mala vida. Show: danzas árabes y malabares. Entrada: alimentos no perecederos, ropa, calzado, frazadas o acolchado, etc. Organiza: Lacitos de amistad.

Domingo 23, a las 19, en Preliminar Tango Pista, Concierto Orquesta Argentango, Rubén Strangi, Horacio Laguna, bailarines de la Compañía Junta Brava.

A las 16, vacaciones en Dadá, espacio cultural ubicado en Juan B. Justo 56.

Opera en la Sociedad Italiana de Junín, con los cantantes de trayectoria nacional e internacional la soprano Victoria Roldán y el tenor Cristian Carrero. Será a las 19.30, en el salón de la Sociedad Italiana, Belgrano 84, con el auspicio de esta institución.

Los cantantes interpretarán arias y dúos clásicos del género lírico. Al piano los acompañará el maestro Ezequiel Sarubbi. La selección de obras incluirá fragmentos de las óperas La Traviata, Don Pasquale, Aída, Tosca, Madame Butterfly, La Boheme, L’Arlesiana, Turandot y Adriana Lecouvreur entre otras. Entradas en la Sociedad Italiana.

Lunes 24, a las 16, en el MUMA taller de graffiti a cargo de Maxi Bonafé. A partir de 12 años. Gratuito. A la misma hora pero en Biblioteca Pública Municipal “Bernardino Rivadavia” (Rivadavia 28), Vacaciones contadas en la Biblioteca, para niños de 5 a 10 años. Gratuito.

Martes 25, a las 17, en la Galería de Arte Tono Local, Roque Sáenz Peña 139, Exposición de Mariela Fracaro, apertura, libre y gratuito.

En El Salón. Belgrano 84, stand up con Andrés Belda, organizado por la Dirección de Cultura.

Miércoles 26, a las 16, en el MUMA, visita guiada por la Muestra Ópera Prima a cargo de la Prof. Macarena Cobos. A la misma hora, en el MUMA Taller de graffiti a cargo de Bonafé, para niños mayores de 12 años, actividad gratuita.

Jueves 27, a las 16, en el MUMA, taller de graffiti.

A las 20.30, en Teatro de la Ranchería, Tetra Brik. Cuatro Ladris.

En Primera Junta 635, La Peña, Yudo Depierro presenta su CD.

Viernes 28, en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, taller de arte, y en el MUMA, desde las 16, taller de graffiti. A las 19, en Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia, “Lo que leen nuestros escritores”, por Beatriz Amutio, libre y gratuito.

A las 21, en El salón, Belgrano 84, Nicolás de Tracy “Desubicado” y su stand up, en Teatro de la Ranchería. A las 21, en Teatro de la Ranchería, Lizzy Tagliani. En Primera Junta 635, Alfredo Farías y sus alumnos.

Sábado 29, en el Museo Histórico, exploradores de la Prehistoria. Libre y gratuito.

A las 16, en Juan B. Justo 56, Vacaciones en Dadá.

A las 21.30, en Teatro de La Ranchería, Vecinos a Escena.

A la noche, en Primera Junta 635, Los Marchetto.

Delfines de Etiopía presenta en vivo su tercer trabajo discográfico titulado “Momento Tiempo” a las 23, en el Club Moreno de Junín (Chile y Winter).

Intenso de Clown en la Casa del Pueblo (Pellegrini 76), a las 16.

Domingo 30, en Agustina, Juntos a jugar, libre y gratuito.

A las 16, en Juan B. Justo 56, vacaciones en Dadá.

A las 21, en Teatro de La Ranchería, Vecinos a Escena.