Menos locales partidarios en la Ciudad

Otra característica de esta campaña electoral es que ya no se verán tantos locales partidarios. Cambiemos corre con ventaja porque tiene el comité de la UCR, la Fundación Pensar (que hoy funciona como un búnker amarillo) y los locales de sus socios de la Coalición Cívica y el Partido Fe.

Por el lado de 1País, funciona el local de calle Alem 193, y no estaría en los planes del meonismo abrir otro, al menos para las Primarias.

En Unidad Ciudadana, el candidato a senador por la Cuarta Sección Gustavo Traverso planea abrir un local en los próximos días, pero aún no está confirmado el lugar y lo mismo podría hacer la diputada provincial Rocío Giaccone.

Cumplir, en tanto, inauguró el viernes último un local en Benito de Miguel 234, con la presencia, como publicó este diario, del diputado nacional Oscar Romero y del ex intendente de Chivilcoy Ariel Franetovich.

La agrupación vecinalista Junín Bicentenario, que lleva como candidato a primer concejal a Juan Manuel Sequeira, tiene su base en La Casa del Pueblo, y Por Un Nuevo Junín, que tiene como candidato en primer término a Nazareno Diotti, abriría un local partidario en los próximos días.