Héctor Azil: “El kirchnerismo beneficia a Cambiemos”

RUMBO A LAS ELECCIONES

Tras conocerse la decisión del kirchnerismo de no darle interna a Florencio Randazzo, aunque lo deja presentarse por el PJ, el titular de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, que integra el randazzismo local, afirmó que “esta decisión puede ser una última carta de negociación”, aunque aclaró que de concretarse “le facilita la elección a Cambiemos”.

“Las PASO no son una interna y hubiesen servido para agrandar la base de sustentación”, afirmó el gremialista. “Esto es gravísimo porque el kirchnerismo está dejando afuera al peronismo a favor de partidos menores”, cuestionó.

“Hay que ver cómo se define esta movida, qué van a hacer los intendentes. El kirchnerismo, con excepción de Santa Cruz, no maneja ninguna gobernación, por eso creo que el Partido Justicialista se va a poder reconstruir con los intendentes, con los gobernadores, y el resto será una nueva fuerza política. Lo lamento mucho, porque hay muchas medidas que ha tomado el kirchnerismo con las que uno está de acuerdo”, dijo.

Y agregó: “Esto asegura dos listas en las elecciones generales y una atomización que beneficia a Cambiemos. Pero bueno, tendremos que tocar fondo, cuando no haya nada para repartir, quedaremos en el peronismo los que realmente tengamos una ideología basada en la justicia social y se realizará una depuración”.

Me sigue generando preocupación que la inseguridad se agravó, más allá de la promesa de que en seis meses se solucionaba. El transporte público no existe y ni hablar del tema tránsito.

-¿Qué dirigente podría encabezar la boleta del randazzismo en Junín?

-Nosotros vamos a presentar una lista, estamos con Federico Melo, Oscar Farías y un grupo de dirigentes mientras que el sector de Oscar Romero seguramente presentará otra por lo que de parte del randazzismo habrá dos listas.

-¿Cómo analiza la gestión de Pablo Petrecca?

-Es difícil escindir la realidad de Junín de la nacional, porque pertenecen a un mismo gobierno. Obviamente si nos guiamos por las promesas de campaña y de obras, estamos en una ciudad de primer mundo, pero la realidad es que se concretaron muy pocas. Me sigue generando preocupación que la inseguridad se agravó, más allá de la promesa de que en seis meses se solucionaba. El transporte público no existe y ni hablar del tema tránsito, donde lamentablemente se están perdiendo muchas vidas. A veces hay que ser muy cauteloso con las promesas de campaña, porque es muy difícil producir los cambios y la gente se entusiasma, pero después no se realizan. Yo quiero saber qué va a hacer el titular del PAMI con el tema de los jubilados en Junín, que hoy no tienen atención médica, está en riesgo la atención farmacológica y no sé qué va a pasar con las internaciones, porque quedaron dos clínicas con el hospital y no tienen capacidad para contener a todos los abuelos. No alcanza con reunirse con instituciones, hablar con funcionarios y no conseguir respuestas. El resto de las obras está muy bien y que se sigan haciendo con los impuestos que nosotros estamos pagando, pero en el medio hay situaciones reales, del día a día, a las que se le deben dar solución, como el hambre y la pobreza.