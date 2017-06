Docentes rechazaron la oferta salarial y hoy realizarán un nuevo paro

NO HUBO ACUERDO

Tras el encuentro paritario del lunes pasado, entre los ministros de Economía, Trabajo y Educación de la provincia de Buenos Aires y dirigentes gremiales de los seis sindicatos que integran el Frente Unificado Docente (Suteba, FEB, Sadop, AMET, UDA y Udocba), fracasó el acuerdo y los alumnos bonaerenses hoy no tendrán clases.

La medida de fuerza había salido del congreso realizado el jueves pasado en la ciudad de La Plata, donde se llegó a 48 horas de paro de las cuales las primeras 24 se llevarán adelante en el día de hoy.

Los maestros están pensando de qué manera van a continuar con estas medidas y no se descarta que después del receso escolar, los docentes no vuelvan a las aulas.

“La adhesión va a ser de más del 90%”

La secretaria general de Suteba Junín, Francina Sierra, explicó a este diario que la oferta por parte de la Provincia “no nos sorprende porque no teníamos mayores expectativas y vuelve a ser insuficiente por los tres puntos que venimos diciendo al no reconocer la pérdida de valor adquisitivo de 2016: ofrecen una suma fija por única vez de 2 mil pesos que, una vez cobrada, no pasa a conformar el salario; el tema del porcentaje vuelve a ser insuficiente, con un 21% mientras que con el tema de la devolución de los días de paro, el gobierno provincial se negó rotundamente. Tenemos fallos a nuestro favor y llegamos hasta la Organización Internacional del Trabajo en Suiza a plantear los descuentos ilegales”.

“El año pasado tuvimos una pérdida de 10 puntos de poder adquisitivo y llegamos a junio de 2017 sin resolver aquello porque el gobierno provincial nunca abrió la paritaria durante el año pasado. Lo otro que reclamamos es una pauta salarial 2017 que no nos deje debajo de la línea de pobreza lo que significa un 25%”, afirmó.

Con relación al paro de hoy, van a expresar el descontento general que hay por la propuesta y la falta de diálogo ya que los volvieron a llamar después de 40 días para hacerles una oferta superadora.

“Además de toda la Provincia, en Junín, con los números que estamos manejando, la adhesión a la medida de fuerza va a ser de más del 90%, donde se suman Sadop y colegios privados”, vaticinó Sierra.

En la Casa de la Provincia en Buenos Aires va haber una marcha bien grande para expresar el descontento: “Queremos una reunión paritaria para que se pueda destrabar el conflicto con una propuesta superadora porque hace seis meses que se lo estamos pidiendo y reclamando al gobierno provincial”, subrayó.

“No estamos diciendo que tienen que dar todo pero el gobierno provincial no está dispuesto a ceder con nada por lo tanto nosotros seguimos firmes en la lucha”, sentenció.

“Estamos cobrando el mismo sueldo desde 2016”

En diálogo con Democracia, la Secretaria General de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín (UDEB), María Inés Sequeira, explicó: “Nos fastidia esta situación de estar en las aulas y no haber podido, al día de hoy, cerrar un acuerdo paritario y que siempre vengan con la misma propuesta sin que haya cambios porque siempre nos están ofreciendo un 21% con sumas en negro”.

“Marcaron un presentismo a los docentes para dividir y desvalorizar al sector y nos ponen ante la sociedad en una situación muy difícil de estar frente a los padres. Siempre se solicitó volver a las aulas para poder negociar con los chicos adentro y desde hace 70 días todavía no tenemos un arreglo para poder cerrar el salario para el año 2017”, afirmó.

“Estamos cobrando el mismo sueldo desde 2016, cuando nosotros empezamos a pedir apertura de paritaria, recomposición salarial antes de que finalizara ese año y poder empezar a tratar el salario para 2017 y todavía estamos en la misma circunstancia que desde principio de año”, expresó.

“No hemos avanzado en nada y creemos que realmente esto se está endureciendo cada vez más porque los docentes están muy disgustados con esta situación ya que no están cobrando su sueldo; hay docentes que le han descontado días de paro y han ido a trabajar; a otros le han cesado de su cargo y docentes jubilados que les han descontado días de paro”, sentenció la secretaria.

La secretaria, además, manifestó que todo es totalmente desprolijo con cosas ilógicas, lo que genera incertidumbre todos los meses a la hora de llegar al cajero y no saber si van a cobrar el sueldo entero o si les descuentan días.



La propuesta oficial

El gobierno provincial ofreció un aumento del 21% en dos cuotas (abril y septiembre) con cláusula gatillo, más un plus por presentismo y una recomposición por 2016 de $ 2000 por cargo o $ 4000 por 2 cargos.

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, con esta oferta, el “ingreso medio” sería de $ 21.334 desde abril y de $ 23.256 desde septiembre. Además, el ingreso inicial que percibe el 7% de los docentes de grado pasaría a $ 10.880 desde abril y a $ 11.864 desde septiembre. Esto último sería sin asignaciones familiares, sin cláusula gatillo y sin presentismo.

La propuesta también contemplará 2018 y 2019. Para este tramo incluirán lo que haya de inflación más un 10% de esa inflación y un plus por presentismo, ya que calcularon que si el primer año se logra bajar el ausentismo un 10% (pasar del 17% al 15,3%), cada docente en promedio podría cobrar $ 440 adicionales por mes.

Sobre el 10% de la inflación para 2018 y 2019 se aclaró desde la cartera educativa, a cargo de Alejandro Finocchiaro, que si en 2018 la inflación es de un 20 por ciento, los docentes percibirán un 2 por ciento más.

En el entorno de Vidal destacaron que ya hubo “13 reuniones con 9 propuestas, cada una superadora de la anterior” y consideran que “los gremios no quieren llegar a un acuerdo”.

Finocchiaro, expresó que “los días de paro serán descontados y si no se dan mensajes claros se corre el riesgo de cometer una injusticia con quienes fueron a cumplir con su actividad. Aquel que dio su prestación, debe ser recompensado y quienes no fueron a trabajar no deben cobrar ese día, respetando el derecho de huelga”.

El funcionario también agregó que “la reunión del lunes estaba condenada al fracaso de entrada. Someramente analizaron la nueva propuesta realizada y de inmediato convocaron a una nueva huelga”.

El funcionario también remarcó que “cuando la política se mete en la negociación se produce el fracaso de la misma”.