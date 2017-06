“Son $ 150 millones retirados de la circulación y el consumo de la ciudad”

BRUZZONE, SOBRE EL TARIFAZO ELÉCTRICO

El sociólogo y ex titular de la oficina Genia de Junín, José Bruzzone, quien se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra Libre Tierra, Techo y Trabajo de la Unnoba, se refirió al nuevo tarifazo eléctrico en la provincia de Buenos Aires como “una ganancia extra para EDEN, de alrededor de 150 millones de pesos al año, solamente en Junín, y suponiendo que no haya nuevos aumentos en ese lapso”.

Y continuó: “Ese dinero empobrece aún más a amplios sectores de la población, que deberán seguir recortando otros gastos para poder afrontar la nueva factura. Esos recortes en los gastos de los hogares afectan el consumo en todo el resto de bienes y servicios. Es decir que el comercio de la ciudad no solo deberá pagar una boleta sesenta por ciento más cara, sino que ni siquiera podrá trasladar ese costo extra a sus precios, pues deberá tratar de venderle a clientes que estarán aún más empobrecidos”, enfatizó Bruzzone, que es militante kirchnerista y su nombre suena como candidato a concejal para las elecciones de octubre.

Además, el sociólogo hizo hincapié en que “este tarifazo del 60% es posible porque la gobernadora María Eugenia Vidal fue quien lo propició y quien presionó a la Justicia para que esta avale el tarifazo eléctrico en la Provincia”.

“Muchos comercios e industrias que están hoy al borde de la subsistencia por la recesión, deberán bajar sus persianas ante el nuevo tarifazo. 150 millones de pesos retirados de la circulación y el consumo de la ciudad son el certificado de defunción de muchas empresas”, afirmó.



“Ganancias extraordinarias”

Por último, Bruzzone reflexionó acerca de la medida: “Tal vez algunos crean que el sacrificio es imprescindible, pero no es así, mayormente se trata de garantizarles ganancias extraordinarias a las empresas distribuidoras y a su vez significa un ahorro para el gobierno provincial en materia de subsidios eliminados. Como contrapartida, el Gobierno prorrogó hasta fines de 2019 el régimen de subsidio de 11 por ciento en promedio de la boleta eléctrica a unas 800 empresas que entran dentro de la categoría de ‘grandes usuarios electrointensivos’. Un grupo reducido de empresas ultraelectrointensivas pagan solo el 25% del costo de la energía, y no están obligadas a reflejar esos subsidios controlando sus precios”, concluyó.