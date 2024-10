En Rusia, dirigentes de los Brics reclamaron por la paz en Ucrania

Los llamamientos a la paz en Medio Oriente y Ucrania se multiplicaron ayer en la cumbre de los Brics en Rusia y el anfitrión del encuentro, el presidente Vladimir Putin, se mostró favorable a propuestas de mediación para poner fin al conflicto en la exrepública soviética.

El mandatario ruso, que ve en esta cumbre la prueba de que los intentos occidentales de aislarlo por la ofensiva en Ucrania han fracasado, se enfrentó a llamados directos de algunos de sus socios más cercanos para poner fin al conflicto con su vecino.

La reunión de cerca de veinte dirigentes mundiales en la ciudad de Kazán es la cumbre diplomática más importante en Rusia desde que Putin ordenó la intervención militar en Ucrania en febrero de 2022, provocando una ola de sanciones occidentales y de condenas internacionales.

En su intervención en Kazán, el presidente de China, Xi Jinping, pidió que “no haya una escalada de los combates”.

“La crisis de Ucrania se prolonga. Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y no añadir leña al fuego”, afirmó ante Putin. Rusia y China habían firmado una asociación estratégica “sin límites” días antes de que Moscú iniciara su operación militar en Ucrania.

El primer ministro indio, Narendra Modi, también hizo un llamado a la paz, sin referirse a ningún conflicto específico. “Apoyamos el diálogo y la diplomacia, no la guerra”, aseguró.

Ucrania consideró que Rusia no había conseguido de las potencias emergentes que conforman los Brics y de los invitados a Kazán los apoyos que esperaba. “La cumbre de los Brics, que Rusia pretendía utilizar para dividir al mundo, demostró una vez más que la mayoría del mundo sigue estando del lado de Ucrania en su búsqueda de una paz global, justa y duradera”, afirmó la cancillería ucraniana en un comunicado.

El grupo de los Brics se creó en 2009 con cuatro miembros (Brasil, China, India y Rusia) y en 2010 se unió Sudáfrica. En 2024 otros cuatro países se sumaron al bloque (Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos).