Trump elogió a Milei en una charla con Elon Musk

El expresidente estadounidense Donald Trump elogió al mandatario de Argentina, Javier Milei, durante su conversación con Elon Musk el lunes por la noche en la plataforma X, antes Twitter, subrayando los recortes del gasto que puso en marcha el libertario.

Sin mencionar su nombre, Trump se refirió a Milei como “el líder de un lugar llamado Argentina” y dijo que había llevado “al extremo” su campaña de MAGA (Make America Great Again): “Escuché que está haciendo un trabajo genial (...) y funcionó perfectamente, porque está haciendo un gran trabajo, realmente recortó” (el gasto público).

Acto seguido, abordó el problema de la inflación y afirmó que “está bajando” en EE. UU., antes de comparar a su país con Argentina: “Ellos tenían como 2.000%, tenían una inflación que no era normal, un verdadero tema. Pero nosotros vamos a tener eso muy pronto, creo que tenemos la peor inflación en 100 años”.

Según los datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación alcanzó en el último año de Gobierno del antecesor de Milei, Alberto Fernández, un 211,4% interanual.

Al respecto, Musk opinó que “es una lección para EE. UU., porque Argentina solía ser uno de los países más prósperos del mundo, en los años 30 y 40, y debido a malas políticas de los gobiernos el país fue arruinado”. Según el dueño de X, lo que está haciendo Milei es “recortar el gasto público, simplificando las cosas, poniendo regulaciones que tengan sentido”. Y añadió: “Argentina de la noche a la mañana está experimentando una gran mejora y prosperidad”.

Cabe señalar que en el primer trimestre de 2024, la pobreza llegó al 54,9% de la población argentina y la indigencia al 20,3%, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) con base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC.

Otros temas

En la charla con Musk, Trump también narró su intento de asesinato con vívidos detalles, y prometió la deportación más grande en la historia de Estados Unidos durante su regreso a la red social anteriormente conocida como Twitter, en una conversación que se vio plagada de fallas técnicas.

“Si no hubiera dado vuelta la cabeza, ahora mismo no estaría hablando contigo, aunque me caes bien”, comentó Trump a Musk, propietario de X.

Musk, quien anteriormente era crítico de Trump, dijo que la fuerza del candidato republicano, que demostró en su reacción al atentado del mes pasado, era fundamental para la seguridad nacional. “Hay personajes realmente duros ahí fuera”, dijo Musk. “Y si no creen que el presidente estadounidense es duro, harán lo que quieran”.

Pocas novedades

La conversación pública entre Trump y Musk, que fue mayormente amigable, reveló pocas novedades sobre los planes de Trump para un segundo mandato. El expresidente pasó gran parte de la conversación discutiendo su reciente intento de asesinato, la inmigración ilegal y las regulaciones gubernamentales.

Aun así, la conversación puso de manifiesto lo mucho que ha cambiado el panorama político de Estados Unidos menos de cuatro años después de que Trump fuera expulsado de modo permanente por la anterior administración de la red social por haber propagado información falsa que derivó en el asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021 y socavó los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Ese tipo de información falsa ha prosperado en X bajo la dirección de Musk.