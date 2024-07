“Estados Unidos podría entrar en una espiral de violencia política”

"Hemos cruzado el umbral y ahora es posible que tengamos un ciclo en espiral de violencia política, porque estamos entrando en esta temporada electoral altamente volátil", advirtió Robert Pape, autor y analista estadounidense conocido por sus trabajos en asuntos de seguridad internacional, especialmente en poder aéreo y terrorismo suicida.

Pape hizo este diagnóstico luego del atentado contra su vida que sufrió el expresidente estadounidense Trump y que motivó expresiones de repudio de Joe Biden, actual presidente –y rival del candidato del partido republicano, hasta ahora, en las próximas elecciones- y representantes de todo el espectro político estadounidense. El rechazo a la violencia política fue el eje común de todos esos mensajes, mientras los investigadores comienzan a indagar los motivos del ataque armado.

Sin embargo, Pape sostuvo en una entrevista que concedió a la BBC, que lo que sucedió es parte de un patrón de hechos "cada vez más extremos" en EE.UU. y sugiere que los líderes políticos del país llamen claramente a sus seguidores a redirigir su ira hacia el voto en vez de hacia la violencia.

El asalto al Capitolio: ¿el punto cero?

Pero enseguida se mostró escéptico porque estas manifestaciones de violencia están “bastante de acuerdo con una encuesta nacional sobre violencia política que acabo de realizar en mi centro de la Universidad de Chicago”.

El estudio que realizó este investigador duró tres años y se hizo específicamente para monitorear el apoyo a la violencia política en el público estadounidense, básicamente desde el 6 de enero de 2021, fecha en el que partidarios de Donald Trump tomaron por asalto al Capitolio (Congreso de EE.UU.) y generaron disturbios que terminaron con cuatro fallecidos, 14 policías heridos y 52 detenidos.

“Recién completamos una nueva encuesta realizada el 24 de junio y encontramos algunos resultados bastante impactantes”, contó Pape y enseguida detalló: “Nuestra encuesta halló que el 10% de los adultos estadounidenses, es decir, 26 millones de adultos, apoyan el uso de la fuerza para impedir que Trump se convierta en presidente de EE.UU.”.

Son millones a favor de la violencia

En ese contexto, “lo que mostró el intento de asesinato contra Trump es una manifestación de esa fracción bastante significativa del público estadounidense que está violentamente enojada contra Trump”, concluyó el analista.

Pape dijo que precisamente la semana pasada informó a fuerzas del orden de EE.UU. sobre los resultados de esa encuesta porque “ya estaba bastante preocupado” por las conclusiones que había obtenido. “Lleva algún tiempo analizar realmente los datos. Así que, en cuanto los vimos, empezamos a informar a las fuerzas del orden”.

El intento de magnicidio contra Trump respaldó esos temores: “Este era el tipo de hechos que realmente nos preocupaba cuando vimos esas cifras. Así que no, no puedo decir que me sorprenda. Por desgracia, esto está directamente en línea con los resultados de nuestra encuesta reciente”, agregó.

¿Y cuál fue la reacción de las fuerzas del orden a las que informaron sobre estos resultados?, le preguntaron al especialista que se destacó específicamente en terrorismo suicida a partir de 2003. Luego Pape fundó y actualmente dirige el Proyecto Chicago sobre Terrorismo Suicida, apoyado por la Corporación Carnegie, el Pentágono, la Universidad de Chicago, entre otras instituciones.

“Estaban (las fuerzas de seguridad) empezando a actuar. Normalmente se empieza por un círculo y luego se pasa a otros. Todo se estaba organizando cuando se desarrollaron los acontecimientos de forma tan brusca y rápida que fue difícil dar a conocer nuestra encuesta”, respondió.

Pero el fenómeno de la violencia política ya es un hecho. “Está sucediendo ahora. El consejo editorial de The New York Times acaba de hacer una mención sobre nuestra encuesta, por lo que está empezando a circular un poco de información, y he hecho bastante en las últimas horas para acelerar eso también”, dijo.

Pero, ¿la violencia viene únicamente del lado de los antitrump? ¿Anida también en el otro lado la “grieta” estadonidense? La respuesta de Pape: “También encontramos que el 7% de los adultos estadounidenses apoya el uso de la fuerza para restaurar a Donald Trump en la presidencia...”.

El otro lado de la grieta estadounidense

“Tenemos dos alas radicalizadas en el público estadounidense: 10% apoyando la fuerza para evitar que Trump se convierta en presidente y 7% apoyando la fuerza para restaurar a Trump en la presidencia. Esto es importante porque puede llevar a espirales. Tenemos que preocuparnos a futuro no solo por más ataques contra el presidente Trump, sino ataques de represalia por el ataque al presidente Trump”.

El especialista amplió su análisis y su conclusión: “Estamos en un mundo muy precario. Una vez que tenemos el hecho en sí, hemos cruzado el umbral y ahora es posible que tengamos un ciclo en espiral de violencia política, porque estamos entrando en esta temporada electoral altamente volátil, y esto no terminará por muchos meses. Y esas dinámicas en espiral podrían producirse durante esos meses”.

Respecto del origen de este período de turbulencia interna en EE.UU., concluyó: “No tenemos una historia real de violencia política intensa, salvo la última que empezó hace cuatro años con la pandemia, un aumento importante de la violencia política que se mantuvo y se manifiesta de diferentes maneras”.

“En EE.UU. no vemos una única manifestación de violencia política en los últimos cuatro años; vemos una variedad de manifestaciones diferentes, todas ellas respaldadas por el creciente apoyo a la violencia política entre el público estadounidense”, fue otra de las definiciones que brindó en el extenso reportaje.