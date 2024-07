Estados Unidos: intentaron asesinar a Donald Trump

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, resultó con una herida leve en medio de un tiroteo que se produjo ayer mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania, y las autoridades aseguraron que su atacante fue abatido poco después.

De todas maneras, Steve Cheung -su portavoz-, aseguró que el magnate "se encuentra bien", mediante un comunicado que dio a conocer poco después del hecho, que causó conmoción, no solo en Estados Unidos.

"El ex presidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien, luego de su atención en una institución médica local".

Mientras hablaba ante sus seguidores, en la ciudad de Butler se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro. Inmediatamente, Trump fue evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia, donde le hicieron las primeras curaciones.

Además, y según el fiscal de distrito "el atacante fue abatido", mientras que otras dos personas que estaban en la reunión resultaron heridas.

Según muestran unas imágenes tomadas por asistentes al mitin, el tirador estaba ubicado sobre el tejado de un edificio cercano, desde donde efectuó los disparos con un rifle.

Por su parte, el presidente Joe Biden -rival de Trump en las elecciones de noviembre- recibió un informe inicial sobre el incidente en Pensilvania, según la Casa Blanca.

Trump lidera las encuestas para las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará a Biden, quien lo derrotó en los comicios de 2020.

Repudios

El presidente de la Nación, Javier Milei, repudió el "intento de asesinato" contra el ex mandatario estadounidense Donald Trump, durante un acto de campaña en el país norteamericano.

"El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es sólo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", manifestaron desde presidencia en un comunicado.

Y agregaron: "La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos".

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner brindó “Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania".

En este sentido, la ex jefa de Estado agregó: "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".