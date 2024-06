Rusia alerta que responderá ataques de la OTAN con sus armas nucleares

El fantasma de una tercera guerra mundial sobrevuela el escenario bélico iniciado entre Rusia y Ucrania, país al que respalda la OTAN. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sostuvo que los países que autorizaron a Kiev para utilizar sus armas contra el territorio ruso deben entender que Moscú no dejará tal decisión sin respuesta.

"Todo su equipo militar y especialistas que luchan contra nosotros" serán eliminados tanto dentro de Ucrania como dentro de otros países desde los que se lleven a cabo los ataques contra Rusia, posteó Medvédev en su canal de Telegram.

Escalada del conflicto

El alto funcionario agregó que Moscú parte del hecho de que todas las armas de largo alcance suministradas a Kiev están "controladas directamente por personal militar de los países de la OTAN". "No se trata de ninguna 'ayuda militar', sino de la participación en una guerra contra nosotros", aseveró.

En este contexto, Medvédev afirmó que si la OTAN opta por interferir en las hostilidades, "ya sea guiando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando un contingente de tropas a Ucrania" habrá "una seria escalada del conflicto". Kiev y sus aliados de la OTAN "recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la Alianza simplemente no podrá evitar verse involucrada en el conflicto", sostuvo.

Armas nucleares tácticas

Asimismo, Medvédev advirtió a los países occidentales sobre un posible "fatal error" si esperan que Moscú nunca use armas nucleares tácticas en caso de ser necesario. "Hace unos años, decían que Rusia no entrará en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandera para no pelearse con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha", recordó.

"También pueden calcular mal en cuanto al uso de armas nucleares tácticas. Aunque esto sería un error fatal", destacó el alto funcionario, agregando que "los países europeos tienen una densidad de población muy alta". "Y para aquellos países enemigos cuyas tierras están más allá del área de cobertura de las armas nucleares tácticas, existe finalmente un potencial estratégico", declaró.

Medvédev afirmó que "el actual conflicto militar" entre Moscú y Occidente avanza "por el peor escenario". "Se produce un aumento constante de la potencia de las armas utilizadas de la OTAN. Por lo tanto, nadie puede descartar que el conflicto pase hoy en día a su fase final", concluyó.

Guerra mundial

En Rusia los medios de comunicación hacen creer que en realidad ya ha llegado la Tercera Guerra Mundial. Al menos a nivel de una propaganda desencadenada con una retórica atómica sobre los aliados occidentales de la Ucrania invadida. Mijail Rostovsif, uno de los periodistas preferidos del presidente ruso Vladimir Putin, sostiene que una Tercera Guerra Mundial ha llegado a la fase de los “aspectos prácticos”.

Después de amenazar tantas veces a los aliados occidentales en la OTAN y anunciando la instalación en la aliada Bielarrusia de bombas y misiles nucleares tácticos, el mensaje ahora de los rusos es que la guerra llevará pronto a un ultimátum para el que están "listos”.

Mientras los aprovisionamientos aliados están reforzando nuevamente las defensas ucranianas, el presidente Volodimir Zelenski advierte que en pocas semanas el país tendrá finalmente "el volumen de fuego justo”.

Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia exportan armas sofisticadas, destinadas a detener la ofensiva rusa sobre Járkov, la segunda ciudad ucraniana, que los rusos están rodeando mientras proclaman que han recuperado 850 kilómetros de territorio perdido en una anterior ofensiva del país invadido.

El panorama luce de agravamiento de la guerra. Los nervios en la escalada de advertencias mutuas aumentaron con el ataque de hace pocos días de fuerzas ucranianas al terminal petrolífero del puerto de Kavkaz, en la región rusa de Krasnodad, utilizando misiles de producción propia Neptum. Además, drones ucranianos atacaron otro terminal petrolífero en la región rusa.