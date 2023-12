Inhabilitan a Evo para la presidencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló en las últimas horas la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que, en concreto, inhabilita al expresidente Evo Morales de cara a los comicios de 2025. Morales reaccionó culpando al "imperio" y a la derecha.

La Corte falló que un presidente no puede ejercer más de dos mandatos de forma continua o discontinua. La sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano" como planteaba el polémico expresidente, fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no tiene posibilidad de apelación.

En agosto de 2021, en una opinión consultiva solicitada por el anterior gobierno de Colombia, la Corte IDH concluyó que "la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".

Basándose en eso, la sentencia del tribunal de Bolivia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua.

"La sentencia política del TCP es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el plan negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana", protestó Morales. "Los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS-IPSP y eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo. ¡La lucha sigue, hermanas y hermanos!", sostuvo.