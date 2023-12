Murió Henry Kissinger, el exsecretario de Estado estadounidense

El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger murió a los 100 años en su hogar en Connecticut, según informaron los medios de Estados Unidos. La noticia fue confirmada en un comunicado de su empresa Kissinger Associates, que no especificó las causas del deceso y anunció que será sepultado en un "servicio familiar privado", cuya fecha y lugar no reveló.

El controvertido diplomático se mantuvo activo hasta el final, a pesar de su avanzada edad. El pasado julio visitó China, ya cumplidos los 100 años, para reunirse con el mandatario del país, Xi Jinping, y funcionarios de alto rango. También fue frecuente ver sus opiniones en los medios sobre asuntos de actualidad como la guerra en Ucrania o los riesgos de la inteligencia artificial.

Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth (Alemania) en el seno de una familia judía que llegó a Nueva York huyendo del nazismo cuando todavía era un adolescente.

Recibió el premio Nobel de la Paz junto a su homólogo vietnamita Le Duc Thuo por sus negociaciones secretas para acabar con la guerra de Vietnam, y normalizó las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y China durante la presidencia de Nixon. Sin embargo, también se lo recordará por su respaldo a dictaduras como las de Argentina entre 1976 y 1983 y los últimos años del régimen de Francisco Franco en España, su papel en la Operación Cóndor para reprimir a opositores latinoamericanos de izquierda o su apoyo al golpe de Estado contra Allende en Chile en 1973.