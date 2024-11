Ataque antisemita: hinchas israelíes son golpeados en Amsterdam tras un partido de la Europa League

Hinchas del equipo israelí Maccabi Tel Aviv fueron atacados en Ámsterdan tras un encuentro con el Ajax, y por los incidentes se detuvieron a 62 personas y otra docena resultó herida.

El ataque fue considerado "antisemita" y el Rey Guillermo de Holanda pidió disculpas por el episodio a Israel.

Tras el episodio, Israel envió este viernes aviones para rescatar a miles de aficionados del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv.

Los hechos de violencia se produjeron después de un partido de la Europa League, en el cual el conjunto israelí perdió 5 a 0 ante el equipo holandés en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Según informó Xinhua, la televisión estatal israelí Kan TV informó que los simpatizantes fueron atacados en varios puntos del centro de la ciudad holandesa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó que al menos 12 hinchas israelíes resultaron heridos y otros tres están desaparecidos.

En tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel aconsejó a los aficionados israelíes que permanecieran en sus hoteles, evitaran exhibir símbolos israelíes y se pusieran en contacto con

la policía local si se veían amenazados.

Además, el Ejército israelí informó que en la misión de rescate, coordinada por el Gobierno holandés, participaron aviones de carga, así como equipos médicos y de rescate y a la misión se unieron también tres aviones comerciales israelíes.

Jews are being lynched in the streets of Amsterdam.

Reports of a ramming attack, stabbings and some missing.



Authorities arrested more than 20 lslamists. pic.twitter.com/CBeqBEhBeP