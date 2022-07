Uruguay: suspenden la vacunación anticovid en menores de 13 años

La Justicia de Uruguay ordenó la suspensión inmediata de la vacunación anticovid en menores de 13 años, después de admitir un recurso de amparo basado en posiciones del movimiento antivacunas, en un fallo que será apelado por el Ministerio de Salud.

El fallo fue ordenado por el juez Alejandro Recarey, quien asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial, en respuesta a un amparo presentado el viernes pasado por el abogado Maximiliano Dentone. Recarey activó esta resolución hasta tanto “se publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas”, se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto que informe completamente y con claridad” varios puntos.

El texto debería incluir “la composición” de las sustancias inyectables, enumerar “los beneficios que conlleva la vacuna (...) así como los riesgos que tenga” debe aclarar que la sustancia a inyectar “tiene solo autorización de emergencia y no definitiva” y debe detallar “los efectos adversos ya detectados”. El Gobierno había alertado ayer que la demanda no estaba bien formulada, porque no incluía un reclamo concreto para que se suspenda la inoculación pediátrica.