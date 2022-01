Registraron flurona en Brasil y España, infección de gripe y coronavirus

Se detectaron ayer en Brasil y España los primeros casos de flurona, la infección simultánea de un paciente con los virus de influenza, más conocida como gripe y coronavirus.

El Gobierno de la región española de Cataluña informó que todos se encuentran transitando la enfermedad de forma leve.

“Son casos esporádicos. No es la norma y hasta ahora no son casos graves. Se trata de contagios anecdóticos y que no tienen más relevancia”, dijo durante una rueda de prensa la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, informó el diario ABC.

En tanto, Brasil tiene cuatro casos notificados, una experiencia que se había detectado únicamente en Israel, informaron ayer fuentes oficiales.

Uno de los casos se registró en Río de Janeiro y los otros tres en el estado de Ceará, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo y a la cadena Globo.

El caso de Río de Janeiro fue detectado en un test en un laboratorio privado con un adolescente de 16 años, cuyo caso recibió la atención de las autoridades de vigilancia sanitaria.

"Es importante resaltar que no existen estudios científicos publicados que confirmen las implicaciones clínicas o inmunológicas de una infección conjunta; vamos a seguir cualquier caso que sea notificado", dijo la Secretaría de Salud de Río de Janeiro.

