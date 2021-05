Aumenta el terror el radicalismo islámico

Un hombre con esquizofrenia, que había estado en una lista de vigilancia por radicalismo islámico, apuñaló a una policía en su estación en el oeste de Francia y baleó a otros dos agentes antes de que falleciera tras ser abatido por efectivos, informaron las autoridades.

El sospechoso asesinado era un francés de unos 40 años que había estado en una lista de vigilancia de radicalismo islámico por sus “rigurosas” prácticas religiosas, dijo Gerald Darmanin, ministro del Interior. El agresor había quedado en libertad recientemente y estaba bajo vigilancia de los servicios psiquiátricos, añadió.

Tres agentes de la policía resultaron heridos, pero ninguno se encuentra en condición grave, señaló el ministro al cierre de esta edición.

El motivo de la violencia en el suburbio de La Chapelle-sur-Erdre, en Nantes, no estaba claro, pero Darmanin comentó a los reporteros que estaban en la escena que el hombre “claramente quería atacar a la policía”.

El agresor nació en Francia y no tenía condenas anteriores por delitos relacionados con el terrorismo, dijo Darmanin. El individuo, que vivía en La Chapelle-sur-Erdre, ingresó a la estación de policía por la mañana diciendo que tenía un problema con su automóvil, informó el alcalde Fabrice Roussel. Posteriormente, apuñaló a la primera agente dentro de la estación, aparentemente tomó su arma y huyó, dijo Darmanin. La agente tenía heridas en la pierna y en la mano.

La Policía francesa desplegó helicópteros, perros rastreadores y más de 200 agentes para encontrar el sospechoso y cerraron las escuelas y tiendas aledañas. Cuando fue localizado, comenzó a disparar contra los agentes que trataban de detenerlo, añadió Darmanin.

El sospechoso resultó gravemente herido en el subsiguiente tiroteo y falleció por la tarde de sus lesiones, de acuerdo con un agente de la Policía. El agente, que no estaba autorizado para ser nombrado públicamente, dijo que las autoridades no están buscando ningún cómplice.

La Policía y las ambulancias bloquearon los caminos en el área residencial y generalmente tranquila luego del apuñalamiento.