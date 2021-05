América Latina superó el millón de muertes por Covid-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que América Latina superó el millón de muertes a causa del coronavirus. El organismo publicó un reporte en el que destacó que el subcontinente ya registró 1.023.617 fallecidos por el virus que se originó en China a fines de 2019.

Los países latinos que lideran en ranking en cuanto a muertes son Brasil (454.429), México (222.232), Colombia (86.180), Argentina (75.588) y Chile (28.809). En tanto, los dos países norteamericanos de origen anglosajón, Estados Unidos y Canadá, acumulan 586.890 y 25.361 muertes, respectivamente.

En tanto, la región de América Latina y el Caribe encabeza la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias de coronavirus por cada millón de habitantes. De los diez primeros países de la lista, nueve son de esta parte del mundo, según las cifras variables de la web Our World in Data.

Según el más reciente conteo, correspondiente al 26 de mayo, ese escalafón mundial lo encabezan Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Baréin y Bolivia.

En el listado, en el que los países suramericanos son una alarmantemente mayoría, Guyana figura como la nación con el mayor número de fallecimientos por cada millón de personas con 16,53. Este pequeño país caribeño, de solo 782.766 habitantes, reporta hasta hoy 16.556 casos de coronavirus y 374 muertos, según la estadounidense Universidad Johns Hopkins.

En la segunda posición está Paraguay, con 15,42 fallecidos, seguido de Uruguay (14,11), Trinidad y Tobago (12,15), Surinam (11,93), Argentina (11,77), Brasil (11,28), Colombia (10,10), Bahrein (9,40) y Bolivia (8,74).

En términos generales, América Latina tenía hasta hoy 32.566.926 casos de coronavirus y 1.023.617 muertos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los datos no son una sorpresa, pues ya el sábado pasado la directora de la OPS, Carissa Etienne, dio a conocer que en Latinoamérica “la vida de más un millón de personas se han visto truncadas por culpa del covid-19”, por lo que “se trata de un hito trágico para todos los habitantes de la región”.

Etienne lamentó que “la pandemia esté golpeando duramente a América Latina”, zona a la que calificó como “epicentro del sufrimiento de la covid-19”, por lo que dijo que “también debería ser un epicentro para la vacunación”.

Sin embargo, la realidad es muy distinta toda vez que la funcionaria alertó que de las más de 153,5 millones de personas que han sido vacunadas en América, solo el 21,6 % está en Latinoamérica y el Caribe.

A pesar de que las cifras son poco alentadoras, los Gobiernos latinoamericanos tratan, como pueden, de contener el virus. En Argentina, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández endureció por nueve días, desde el pasado viernes, las restricciones.

Lo propio hizo el colombiano Iván Duque al anunciar que extenderá por 90 días la emergencia sanitaria, que fue declarada por primera vez en marzo del año pasado, con el objetivo de impulsar la reactivación económica.