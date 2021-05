Domingo sin tregua entre las fuerzas israelíes y el Hamas

Gaza e Israel vivieron ayer la séptima jornada de su peor escalada bélica desde 2014, con un casi constante intercambio de fuego entre las milicias del grupo terrorista islámico Hamas (que gobierna la Franja) y el Ejército israelí, sin que en la región trascendieran detalles oficiales de avances hacia una posible tregua que EE.UU. y otros actores buscan impulsar.

Tras una madrugada de intensos bombardeos israelíes de represalia sobre Gaza y otra ráfaga de cohetes lanzados por las milicias terroristas hacia Tel Aviv y el centro del país, el grado de enfrentamientos fue algo menor durante el día, pero las alarmas antiaéreas no dejaron de sonar en localidades de Israel cercanas a Gaza, y el Ejército israelí siguió atacando posiciones de Hamas.

A su vez, pese a la presencia de Hady Amr, enviado del presidente de EE.UU., Joe Biden, que busca contener la escalada, no hubo progresos hacia un alto el fuego que dé fin a una escalada que estalló el lunes pasado y puso de nuevo a la región en una fuerte crisis.

En Gaza, la cifra de muertos desde el inicio de las hostilidades trepó ayer a 197, incluidos 58 menores y 34 mujeres, y los heridos superan los 1.235. Entre los fallecidos hay 42 civiles muertos tras intensos bombardeos israelíes en el barrio de Rimal.

Israel, en tanto, no registró ayer víctimas fatales. Hasta ahora, suma 10 fallecidos: ocho (incluidos dos niños) por impactos de cohetes, y dos tras caerse cuando corrían a refugiarse.

Además, hay casi 300 israelíes heridos.

"Llevará tiempo"

Asimismo, el premier israelí, Benjamín Netanyahu, instó a seguir con los ataques de represalia contra los grupos Hamas y Yihad Islámica, que lanzaron más de 3.100 cohetes desde el lunes pasado. “Hamas deberá pagar un alto precio por su intolerable agresión, el operativo llevará tiempo”, sentenció.

De los misiles lanzados desde Gaza, 450 fallaron y cayeron dentro del enclave palestino, mientras que el sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro interceptó unos 1.210.

Según el Ejército israelí, se trata de la ola de disparos desde Gaza más intensa que el país sufre en su historia, superior a lo acontecido en las guerras de 2014, 2012 y 2008-09. Los ataques israelíes mataron al menos a 75 milicianos de Hamas y a “docenas” de Yihad Islámica.

Más escombros

La jornada estuvo marcada también por los crecientes rastros de destrucción en Gaza, donde los daños materiales y el paisaje de escombros de edificios parcial o totalmente demolidos es la tónica.

Los bombardeos destruyeron 76 edificios, unas 725 viviendas sufrieron “daños importantes” y otras 4.134 “daños menores”, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Según precisó en un informe, escuelas, rutas y otras infraestructuras también resultaron dañadas.

A su vez, según informó la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), más de 38.000 personas se refugiaron en escuelas tras evacuar sus hogares por temor a ataques aéreos.

Egipto decidió abrir este fin de semana el paso de Rafah, que conecta Gaza con el Sinaí egipcio, para trasladar a palestinos heridos a sus hospitales en ambulancia.