Registraron menos de 300.000 casos diarios después de 25 días

Los casos diarios de coronavirus en India cayeron por debajo de 300.000 por primera vez en semanas. El Ministerio de Salud del país confirmó ayer alrededor de 280.000 casos y 4.106 muertes en las últimas 24 horas. Durante el último mes, los casos se triplicaron y las muertes se sextuplicaron, mientras las vacunas se redujeron en un 40%. Las autoridades temen una tercera ola.

Aunque los funcionarios de salud dijeron que se enviarán alrededor de 5 millones de dosis a los estados esta semana, la falta de vacunas es el principal problema que enfrenta el país.

Desde que habilitaron la administración de dosis a adultos a principios del mes el ritmo de administración descendió y en muchos estados no tienen suficientes dosis para distribuir a la ciudadanía.

A la situación sanitaria, se le suma una posible llegada del ciclón Tauktae. Bombay, la capital del estado de Maharashtra, está inundada por las intensas lluvias y la vacunación se suspendió durante un día. Las autoridades tuvieron que evacuar a 580 pacientes de covid-19 desde tres hospitales de campaña hacia “lugares más seguros”.

Las autoridades sanitarias advirtieron que las cifras oficiales indias no muestran la realidad de la pandemia debido a la falta de pruebas y a la creciente expansión de la enfermedad en zonas rurales donde no hay cobertura médica.