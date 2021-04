Se acerca el final del juicio y aseguran que Floyd pidió ayuda hasta el último aliento

El juicio por la muerte de George Floyd transita por los alegatos finales. Ayer el fiscal a cargo señaló que el acusado debía saber que el afrodescendiente estaba muriendo. El agente sostenía la rodilla sobre su cuello y impidiéndole respirar.

“Pidió ayuda con su último aliento”, mencionó el fiscal Steve Schleicher al jurado a cargo de la situación del expolicía Derek Chauvin.

Floyd fue detenido por la Policía el 25 de mayo pasado en la ciudad de Mineápolis, estado de Minnesota.

“Todo lo que se le requirió fue un poco de compasión y no mostró nada ese día”, agregó el fiscal.

Acusó al oficial de no seguir el entrenamiento ni las reglas de uso de la fuerza. Sostuvo que “George Floyd no era una amenaza para nadie, no estaba tratando de lastimar a nadie”.

Luego del alegato del fiscal llega el turno de la defensa de Chauvin.

En varias audiencias dijo que Floyd se puso a sí mismo en riesgo por consumir el opioide fentanilo y metanfetamina antes de que intenten arrestarlo, factores que agudizaron la vulnerabilidad de su corazón enfermo.

Lo que se conoce hasta ahora por las imágenes filmadas durante el hecho, es que Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos.

El hombre negro estaba boca abajo en el suelo y esposado. Al expolicía se lo acusa de asesinato y homicidio involuntario.

Este hecho provocó grandes protestas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo contra la brutalidad policial y el racismo.