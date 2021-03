Reino Unido ratificó su base militar en Malvinas para "disuadir y defender contra amenazas" a las islas

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el Reino Unido "mantendrá una presencia permanente" en las Islas Malvinas para "disuadir y defender contra amenazas estatales y no estatales" al archipiélago del Atlántico Sur. Además, el mandatario europeo anunció que destinará 24 mil millones de libras en defensa, incluida la renovación de sus armas nucleares.

"Todas nuestras metas internacionales se basan en la seguridad de nuestra gente y en persuadir a aquellos que podrían hacernos daño", remarcó el líder conservador al exponer sobre la Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior en la Cámara de los Comunes.

