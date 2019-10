Arde en EE. UU. la pelea entre Trump y el Congreso por el juicio político

Aumentó la tensión política en Estados Unidos por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, luego de que el Congreso advirtiera que la resistencia del gobierno a permitirle interrogar a testigos podría equivaler también a un delito susceptible de otros procesos de destitución.

Poco después, Trump retrucó a la oposición y escribió en Twitter que “todo este sin sentido de juicio político que no va a ningún lado, hará que caigan las cotizaciones de las acciones y sus 401K”, en referencia al sistema de jubilaciones complementarias.

“Pero eso es exactamente lo que los demócratas quieren hacer; ellos están dispuestos a dañar al país, con solo las elecciones del 2020 en la cabeza”, continuó.

“Los demócratas que no hacen nada deberían estar enfocados en fortalecer nuestro país y no perder el tiempo y la energía de todos en esta mierda, que es lo que han estado haciendo desde que fue electo con una mayoría abrumadora en 2016; tengan un mejor candidato esta vez, lo necesitarán”, concluyó Trump.

Poco antes, de visita en Italia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había reconocido que presenció la llamada telefónica de julio en la que Trump pidió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, investigar a Joe Biden, su potencial rival electoral demócrata en 2020, y que está en el centro de la investigación lanzada por la oposición demócrata.