China y EE.UU. amenazan la economía mundial

El yuan frenó ayer sus caídas luego de que las autoridades tomaron medidas para contener a la moneda, aunque las bolsas de Asia siguieron bajando después de que Estados Unidos calificó a China como manipulador de divisas, profundizando aún más la crisis por una disputa comercial. El yuan perdió hasta 2,7% en los últimos tres días, al situarse bajo la marca de 7 unidades por dólar, lo que golpeó a las acciones y empujó a los bonos porque los inversores temen que el valor de la divisa china se haya convertido en un nuevo frente de la guerra arancelaria.

El lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que Washington designaba a China como manipulador de divisas, en la primera acción de este tipo desde 1994, lo que provocó una baja del yuan doméstico y en el exterior a mínimos históricos.

Ayer el Banco Popular de China tomó medidas para estabilizar la moneda con un rango de cotización más firme y anunciando una venta de deuda, en una señal de que las autoridades desean desinflamar el frente cambiario, lo que llevó al yuan offshore a ganar casi 0,5% contra el dólar.

En el mercado internacional, la moneda china cotizaba más estable en cerca de 7,0710 unidades por dólar, luego de haber tocado previamente un mínimo de 7,1382 unidades tras el anuncio de Mnuchin.

El ligero ascenso se produjo luego de que el banco central estableció el punto medio de la moneda, que fija el rango de cotización, en 6,9683 unidades por dólar, por encima de las expectativas del mercado.

El anuncio del banco central de la venta de 30.000 millones de yuanes (4.25 millones de dólares) en bonos en moneda local en Hong Kong también sugería que la entidad estaba absorviendo dinero para evitar ventas cortas especulativas.

“Parece que el aumento de los aranceles sugiere el regreso de movimientos de ojo por ojo y una suspensión de las negociaciones comerciales, y el Pboc no ve la necesidad de mantener el yuan estable en el corto plazo”, dijo Ken Cheung, estratega cambiario de alto rango en Mizuho Bank Ltd.

“Ahora que 7.0 se ha roto tanto en tierra como en tierra, se puede considerar que es parte de la respuesta a las nuevas tarifas”, dijo Christy Tan, directora de estrategia de mercado de National Australia Bank Ltd. en Singapur.

Y agregó: “Las autoridades solo pueden intervenir para administrar si se vuelve desordenada, como un aumento sostenido de la volatilidad, el comportamiento del rebaño en el lugar, hacia adelante, el comercio de opciones, etcétera”.