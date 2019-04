La violencia en México bate récords en los primeros meses del Gobierno

Los asesinatos en México han alcanzado cifras récord en los primeros tres meses de 2019. La violencia no cesa y se han registrado 8.493 homicidios, 9,6% más que en el mismo período de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos han sido publicados por la autoridades tras un fin de semana marcado por una masacre en la que murieron 14 personas asesinadas en una fiesta, lo que ha reflejado la profunda problemática de seguridad que desde hace más de una década aqueja al país norteamericano.

El año con más asesinatos, desde que se creó el registro en 1997, fue 2018: 33.369 personas fallecieron en homicidios.

El récord de asesinatos coincide con los primeros meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha achacado a la herencia recibida, la gestión de los anteriores presidentes, el hecho de que no haya disminuido la violencia. El primer presidente de izquierda en México aseguró este lunes que su estrategia de seguridad, con la creación de la Guardia Nacional, comenzará a reflejarse en los próximos seis meses. “Estamos estabilizando para que ya no continúe la tendencia al crecimiento en la violencia.

Yo considero que nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar”, dijo en Veracruz a donde acudió a la celebración de los 500 años de la fundación del puerto.

La fotografía más cruda de la violencia en México ha ocurrido precisamente en el Estado mexicano de Veracruz.

La noche del viernes un comando armado llegó a una fiesta en Minatitlán (sur de la región) y asesinó a sangre fría a 14 personas, entre ellas a un bebé de un año.