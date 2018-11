Por Ucrania, Trump anuló la reunión con su par ruso

La tensión entre Ucrania y Rusia va en escalada. Y el peligroso incidente del domingo en el mar de Azov, cuando guardacostas rusos tirotearon, abordaron y apresaron una flotilla ucrania, supone un punto de inflexión para un largo conflicto que llevaba meses burbujeando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre del G20 en Buenos Aires debido a la crisis. El presidente ucranio, Petró Poroshenko, ha pedido a la Otan (una alianza de la que el país no es miembro) que despliegue barcos en el mar de Azov mientras la canciller alemana, Angela Merkel, ha rechazado cualquier solución militar.

Trump anunció este jueves que cancelaba la reunión que tenía prevista con el presidente ruso esta semana en el marco de la cumbre del G-20 en Buenos Aires. Dos días antes había advertido ya de que podría suspender la cita en función de lo que el informe de su Consejo de Seguridad Nacional concluyera respecto al incidente naval. “Basándonos en el hecho de que las embarcaciones y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que será mejor para todas las partes implicadas que cancele mi reunión prevista en Argentina con Vladímir Putin.”, escribió en su cuenta de Twitter mientras volaba al G-20.

La crisis entre Rusia y Ucrania ha llevado al presidente estadounidense a marcar distancias con un líder con el que mantiene una chocante sintonía y sobre el que se suele expresar con halagos, pese a los frentes abiertos entre ambos países. El de Buenos Aires iba a ser el segundo encuentro bilateral, después del celebrado el pasado julio en Helsinki, cuando desató un torrente de críticas en EE.UU. al equiparar la credibilidad de Putin a la de los servicios de inteligencia estadounidenses en el caso de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

La química entre Trump y Putin se encuentra bajo sospecha, ya que la interferencia del Kremlin, según EE.UU., buscaba favorecer la victoria de Trump y se está investigando si Moscú se había aliado con el equipo electoral del entonces candidato. Michael Cohen, que fue durante años abogado personal de Trump, se ha declarado este jueves culpable de mentir sobre un proyecto del magnate en Rusia. Horas después, Trump ha cancelado la cumbre.