Por la tensión con Ucrania Trump no recibiría a Putin

Rusia anunció ayer que reforzará las defensas antiaéreas en la anexada península de Crimea y tensó aún más la relación con Ucrania tras el incidente naval registrado en el mar Negro, que desató alarma mundial y puso en duda la esperada reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump en Argentina, al margen del G20.

Trump dijo que no le “gustaba esa agresión”, en referencia a la captura de Rusia de tres buques ucranianos en el Mar de Azov, e indicó que espera un “informe completo” de su equipo de seguridad nacional sobre el tema.

“Quizá no tenga la reunión [con Putin]. No me gusta esa agresión. No quiero esa agresión en absoluto”, lanzó el mandatario republicano ayer.

Fuente oficiales rusas, en cambio, aseguraron que todo sigue en marcha. “La preparación [del encuentro] sigue; el encuentro está previsto. No tenemos ninguna información de nuestros colegas estadounidenses”, declaró ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

“Depende de lo que [Trump] considere una agresión. Si define como agresión la acción de los guardias costeros rusos contra el intento de violar la frontera rusa, podemos debatir”, reaccionó Peskov.

Luego se sumó al debate el propio presidente ruso y en un foro financiero en Moscú expresó: “Espero poder hablar con Trump en la Argentina”.

Luego añadió: “Espero que podamos discutir las barreras comerciales. Trump tiene en general una actitud positiva”, agregó.

La crisis entre Moscú y Kiev, ya enfrentados por la ayuda que Moscú proporciona a los separatistas ucranianos en Lugansk y Donetsk, escaló luego de que tres buques ucranianos fueran apresados por guardacostas rusos en la zona de estrecho de Kerch, en una operación en la que fueron detenidos 24 marineros.