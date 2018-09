Donald Trump enfrenta una lucha interna

La Casa Blanca de Donald Trump se conmocionó luego de una serie de revelaciones que arrojaron dudas sobre la lealtad de los asesores más cercanos del presidente, lo que puso en riesgo una división aún mayor entre su díscolo personal.

La primera revelación fueron los extractos de un nuevo libro del periodista Bob Woodward que describe una administración consumida por luchas internas brutales y un presidente cuya molestia por la investigación sobre Rusia puede paralizar al ala oeste por días.

El miércoles se conoció la segunda, potencialmente más devastadora, por la publicación de una columna de opinión en el New York Times escrita por un alto ejecutivo no identificado que dijo que algunos de los asesores más cercanos del presidente están trabajando en secreto para frustrar los "impulsos más equivocados del presidente hasta que salga del cargo".

La conmoción y la frustración se apoderaron del personal de la Casa Blanca cuando Trump, que exige lealtad de los subordinados, criticó públicamente la columna de opinión. No quedó inmediatamente claro qué esfuerzos estaba haciendo la administración, si es que hizo alguno, para descubrir al autor, aunque altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Michael Pompeo, lo negaron públicamente.

La situación estaba destinada a distraer al presidente y a sus principales asesores justo cuando su guerra comercial con China se intensifica y él se prepara para tratar de mantener el Congreso bajo el control de su partido.

"Si la persona anónima sin agallas realmente existe, el Times debe, por motivos de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato", dijo Trump en Twitter el miércoles por la noche. La columna de opinión, que se publicó un día después de que el Washington Post diera a conocer extractos del libro de Woodward, que retrata al presidente como voluble, inepto y mentiroso, convirtió una mala semana en la Casa Blanca en una de las peores de Trump.

Algunos asesores de la Casa Blanca contactaron a reporteros para preguntarles quién pensaban ellos que podría haber escrito la columna del Times. Dos funcionarios de la Casa Blanca especularon que el autor trabaja para una agencia federal, no directamente para el presidente.