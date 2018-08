Facebook revela nuevos intentos de manipulación de la opinión

Facebook destapó este martes un plan forjado con continuos y “sofisticados” intentos de influir en las elecciones legislativas (conocidas como de mitad de mandato) de Estados Unidos del próximo noviembre a través del empleo de perfiles y páginas falsas en la red social, según anunció un portavoz de la compañía.

La compañía de Mark Zuckerberg informó a los medios que eliminó 32 cuentas de Facebook e Instagram, a los que llamó “agentes malos”, porque estaban involucradas en un “comportamiento coordinado” de desinformación. “Este tipo de comportamiento no está permitido en Facebook porque no queremos que la gente o las organizaciones creen redes de cuentas que engañen a otros sobre quiénes son o lo que están haciendo”, dijo la empresa en un comunicado de prensa.

La plataforma todavía no se aventura a vincular la operación de desinformación e injerencia con algún gobierno extranjero u organización en particular, pero sospecha que pueden haber conexiones con Rusia. La compañía aseguró que quien orquestó esta campaña de presunta desinformación fue “mucho más allá” que la Internet Research Agency (IRA) a la hora de ocultar su verdadera identidad. IRA es una entidad que se dedica a promover las posiciones del Gobierno ruso en redes sociales e internet y que, según Facebook, tuvo un papel protagonista en las campañas de bulos y noticias falsas sobre temas controvertidos y divisivos que trataron de influir en las elecciones de 2016 en las que Donald Trump alcanzó la Casa Blanca.

“Parte de la actividad (de las páginas desactivadas ahora) es consistente con lo que vimos de IRA antes y después de las elecciones de 2016. Y hemos encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que borramos el año pasado (...). Pero también hay diferencias”, explicó Facebook.