Los bolsos de José López: un banco de Nueva York trajo parte de los dólares

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), responsable de llevar adelante el juicio contra el ex funcionario kirchnerista José López por enriquecimiento ilícito, recibió un informe de la Embajada de Estados Unidos que determinó que un banco de Nueva York trajo puerta a puerta 3,2 millones de dólares.

Una porción de ese dinero, depositado en el Banco argentino Finansur, sería parte de los 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras públicas llevaba en los bolsos la noche que se dirigió al Convento de General Rodríguez.

Por ese motivo, se ordenó un operativo en el banco de la City porteña para dar con la documentación de la operación financiera. Se secuestró importante documentación, balances contables entre ella, "para determinar a dónde fue el dinero", como "operaciones financieras similares a las buscadas", indicaron fuentes judiciales.

El 11 de junio próximo, José López estará sentado por primera vez en el banquillo de los acusados. El TOF 1 integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega, fijaron fecha para el inicio del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito, causa que elevó el juez federal Daniel Rafecas y donde resolvió tres procesamientos contra el ex funcionario.