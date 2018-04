Cuba pone en marcha la transición: nueva generación se prepara para gobernar

La sesión legislativa en la que se hará la histórica transición política y en la cual se elegirá al sucesor del actual presidente Raúl Castro fue adelantada un día y finalmente será hoy.

Luego de que Castro anunció que no será reelegido, todas las fichas están puestas en Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años que actualmente se desempeña como primer vicepresidente.

Nacidos luego del triunfo de la revolución, estos dirigentes carecen de las credenciales épicas de sus padres y abuelos históricos, y para gobernar deberán lograr consensos y ganarse en la práctica el apoyo de los cubanos que no los ven como líderes indiscutidos.

A ellos se les conoce como la “generación perdida”, hombres y mujeres que crecieron bajo la sombra de los comandantes, siguiendo sus pasos. Educados para dar lo mejor de la revolución, llegaron a la edad productiva en medio de las carencias económicas de los años 90, lo cual les impidió cumplir los sueños y expectativas revolucionarias.

“El gobierno que elegimos hoy se debe al pueblo”, dijo Díaz-Canel a medios de prensa estatales en marzo. “El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad”, agregó.

Junto con él, un grupo de dirigentes son considerados como candidatos a puestos destacados, como el actual canciller, Bruno Rodríguez, de 60 años; el vicepresidente, Marino Murillo, de 57, y la líder partidaria Mercedes López Acea, de 53.

También en primera línea figuran un conjunto de regentes provinciales congéneres y no parece casualidad que la edad promedio de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que elegirá al sucesor de Castro, sea de 49 años.

Detrás de la escena pública, Alejandro Castro, el hijo de Raúl, de 52 años, es una figura poderosa en las fuerzas armadas.

“Una gran cantidad de jóvenes estarán observando para ver si son capaces de cambiar las cosas, de ofrecer algo nuevo, de salir más allá de lo que aparentemente ha sido una gran grisura”, dijo Yassel Padron Kunakbaeva, un bloguero de 27 años que escribe frecuentemente en un portal que dice tener una perspectiva marxista y revolucionaria.

Tras décadas de un fuerte control estatal en casi todas las actividades durante el gobierno del fallecido presidente Fidel Castro, Cuba comenzó una nueva etapa con la llegada al poder de su hermano Raúl, que emprendió reformas económicas y un acercamiento con Estados Unidos.