Rusia: nació una súper bebé con 6,3 kilos

Una súper bebé nació en la República de Daguestán, en el suroeste de Rusia. La niña, de la cual no se difundió el nombre, pesó 6,3 kilos, casi el doble que un bebé promedio. Su madre es una mujer de 42 años, que daba a luz por quinta vez en su vida. Según The Caucasus Post, el parto fue natural y no implicó ninguna intervención quirúrgica ni instrumental, tampoco anestesia epidural ni analgésicos.

Los médicos solo detectaron ciertos problemas de oído en la recién nacida, aunque no se descartan otras complicaciones.

Le beba nació con el peso que es habitual recién a los seis meses de vida. El peso promedio al momento del nacimiento es entre 2,5 y 4,3 para los varones y entre 2,4 y 4,2 para las mujeres.