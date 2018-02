Filtran mensajes de Puigdemont: “La independencia se terminó”

Tras el aplazamiento de su investidura, el líder secesionista catalán, Carles Puigdemont, afirmó que el proceso independentista “ha terminado” y que sus correligionarios lo han “sacrificado”, según unos mensajes de texto difundidos.

“El plan de Moncloa triunfa, sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo histórico, es histórico”, escribió el ex presidente catalán, en uno de los mensajes que se le atribuyen.

Desde la televisión española aseguran que Puigdemont envió estos mensajes telefónicos ayer al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Toni Comín, quien se encuentra huido con él en Bélgica, después del anuncio de la postergación de su investidura.

El presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó el debate, pero mantuvo a Puigdemont como único candidato, en un movimiento con el que evitó desobedecer al Tribunal Constitucional, que había prohibido la investidura “virtual” del líder secesionista, y ganó tiempo en medio de un nuevo bloqueo político.

La decisión, que fue celebrada por la oposición no independentista, provocó un cisma en el bloque secesionista: el grupo de Puigdemont, Junts per Catalunya y sus socios anticapitalistas de la CUP se mostraron en desacuerdo y reclamaron a Torrent seguir adelante con el plan.

“Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería (Joan) Tardá”, sostuvo Puigdemont, haciendo referencia a unas palabras del diputado de ERC.