Carles Puigdemont es candidato a presidente con pedido de detención

El líder catalán Carles Puigdemont, propuesto este lunes como candidato a la presidencia de la Generalitat, llegó al aeropuerto de Copenhague procedente de Bruselas y la fiscalía española pidió al Tribunal Supremo que curse la orden europea de detención, tal como había advertido que procedería en caso de que el líder independentista abandone Bélgica.

El vuelo del ex presidente aterrizó en la capital danesa sobre las 8.20 hora local (7.20 GMT). La Fiscalía española había afirmado el domingo que solicitaría de forma inmediata la activación de la orden internacional de detención contra Puigdemont en el caso de que el ex presidente catalán se desplazase finalmente a Dinamarca.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó: el magistrado Pablo Llaerna del Tribunal Supremo encontró “razonable” la petición, pero añadió que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta. Según explicó, Puigdemont buscaba ser detenido para luego alegar “que su ausencia no responde a su libre decisión”.

Tras su llegada y el pedido de la fiscalía, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, confirmó que propondrá a Puigdemont como candidato a la presidencia regional. “Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont, pero también soy consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato”, afirmó.

Torrent añadió que ha enviado una carta al presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, para “dialogar sobre la situación anómala que vive el Parlament”.

En los comicios regionales del 21 de diciembre pasado los partidos independentistas lograron 70 de los 135 escaños de la Cámara, lo que les garantiza la mayoría absoluta, aunque la situación judicial de Puigdemont suscita interrogantes sobre cómo será candidato al Gabinete regional.

Los delitos de rebelión y la sedición no están recogidos en el ordenamiento jurídico de Bélgica, lo que impedía que Puigdemont fuera entregado por las autoridades belgas para su procesamiento en España por estos motivos.

Puigdemont queda como candidato, pero busca ser investido a distancia, para evitar ser detenido en cuanto pise el territorio español. Madrid advirtió sin embargo que se opondrá a que sea elegido estando ausente y considera volver a aplicar el artículo 155, de intervención de la autonomía, en caso de que se concrete su retorno al cargo.