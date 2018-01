Perú: Francisco denunció que América Latina está en crisis “por la corrupción”

El Papa Francisco encabezó ayer en la base aérea de Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, la última misa en Perú antes de emprender su regreso a Roma.

El Papa abandonó la residencia de la Nunciatura y, antes de abordar su vehículo oficial, se despidió de los cientos de feligreses que permanecieron en el lugar desde el pasado jueves, cuando llegó a Lima procedente de Chile, la primera etapa de su sexto viaje por Latinoamérica. Francisco saludó, dio la mano y bendijo a adultos mayores y niños que encontró en su recorrido hacia el vehículo oficial, que partió luego por las calles de Lima acompañado de su comitiva oficial.

El pontífice cumplió este domingo una serie de actividades religiosas en Lima, que incluyó el rezo ante las reliquias de cinco santos, una reunión con monjas de clausura y otra con los obispos peruanos, además del rezo del Angelus ante cientos de miles de personas en la plaza de Armas de Lima.

Durante un encuentro con obispos peruanos, el papa Francisco esbozó una lapidaria frase sobre la corrupción en América Latina. "La política está enferma, muy enferma", consideró el Sumo Pontífice, al deplorar los estragos de la corrupción.

Se puede decir que en "gran parte" de Latinoamérica, "la política está enferma, muy enferma", aseguró Francisco, en el marco de un encuentro informal con los obispos peruanos en su último día de visita a Perú al término de una gira que lo llevó también a Chile.

Su Santidad hizo referencia también al caso particular de Perú, al interrogarse: "¿Qué le pasa a Perú, que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso?".

"(Ollanta) Humala, está preso, (Alejandro) Toledo está preso (vive en Estados Unidos y sobre él pesa una orden de extradición), (Alberto) Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García, que está que entro o no entro ¿Qué pasa?", indicó el Sumo Pontífice.

"Hay excepciones pero, en general, (la política en América Latina) está más enferma que sana", sentenció el Papa, tras dar un discurso oficial para pedir unidad a la Iglesia peruana, dividida por las luchas de poder en su seno.

"Gana una oposición y acusa al corruptor anterior", señaló Francisco. "Vuelve la otra parte y acusa al corruptor previo, y los dos tienen algo de razón. El juego político es muy difícil".

"No descuidemos eso -advirtió el papa argentino- porque si caemos en manos de personas que sólo entienden el lenguaje de la corrupción, estamos fritos", agregó.

La "decadencia" y la "corrupción" que azotan a la política en gran parte de la región, fueron temas que ya había abordado el viernes pasado en Perú, cuando el pontífice llamó a luchar contra el "virus" de la corrupción, que lo "infecta todo". También, el Papa pidió a los obispos peruanos que no tengan miedo "a denunciar los abusos y los excesos", como hizo santo Toribio Mogrovejo.

Además les habló de que santo Toribio aprendió las lenguas indígenas y destacó la importancia "de conocer el lenguaje de los otros, sólo así, llegaría el Evangelio a ser entendido y penetrar en el corazón". "¡Cuánto urge esta visión para nosotros, pastores del siglo XXI!, exclamó para después afirmar que los eclesiásticos tienen que aprender "un lenguaje totalmente nuevo como es el digital, por citar un ejemplo y conocer el lenguaje actual de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de los niños".

Por otro lado, durante el rezo de Ángelus dominical, para el que ayer cambió la tradicional Plaza San Pedro por la Plaza de Armas de Lima, el pontífice aseguró a jóvenes que "no se puede photoshopear la realidad".

"Sé que es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos. No podemos hacerle Photoshop a los demás, a la realidad, ni a nosotros", aseguró. "Los filtros de colores y la alta definición sólo van bien en los videos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos", les dijo. "Hay fotos que son muy lindas pero están trucadas y déjenme decirles que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad", aseguró.

Tras la misa en la base aérea Las Palmas, el papa se dirigió directamente al aeropuerto internacional de Lima, desde donde partió hacia Roma.