Lula lanzó su candidatura en respuesta a la condena que calificó de “mentirosa”

BRASIL

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, proclamó ayer su inocencia, rechazó por “mentirosa” la condena a nueve años y medio de prisión por corrupción dictada en su contra por el juez Sérgio Moro y se postuló oficialmente como precandidato presidencial para las elecciones del año próximo.

En lo que pareció un acto partidario, ante un millar de personas y en la sede del Partido de los Trabajadores en San Pablo, Lula lanzó un contraataque frente a la sentencia desde el terreno que más conoce: la lucha política.

“El único que tiene derecho de decretar mi final es el pueblo brasileño”, sostuvo.

Su candidatura dependerá del Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, la cámara de apelaciones, ya que si se confirma la sentencia, Lula no podrá ser candidato y quedará inhabilitado por la ley de la Ficha Limpia.



Esa es la clave de todo este proceso y es por eso que el PT lanzó, arropando a su líder de 71 años, la consigna: “Elección sin Lula es un fraude”, alentando al fantasma de la proscripción.

El ex sindicalista fue candidato en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006, y en las últimas dos logró imponer a su sucesora, Dilma Rousseff, destituida el año pasado.

Con críticas a los medios, a la prensa y a la “casa grande”, como se dice en Brasil a la élite económica, en alusión a la época de la esclavitud, Lula, favorito en las encuestas, disparó: “Si creen que con esta condena alguien me saca del juego, se equivoca, estoy dentro del juego”.

“No sé cómo alguien consigue escribir casi 300 páginas para no decir absolutamente nada contra la persona que quiere acusar”, dijo en su primer pronunciamiento público tras la condena.

Lula fue condenado el miércoles en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por el juez federal Moro, por una causa de corrupción asociada a la red que operó en la estatal Petrobras, pero la sentencia aún no es firme y deberá ser ratificada por un tribunal superior.

“La sentencia tiene un componente político muy fuerte”, señaló quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010.

Apuntó que “ninguna verdad fue tomada en cuenta” durante el proceso, uno de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados con la trama corrupta de Petrobras.

“Si alguien tiene una prueba contra mí, por favor, que me lo diga y la manden” a la Justicia porque “me quedaría más feliz si fuera condenado con base en una prueba”, dijo. En tanto, la Central Unica de Trabajadores anunció una jornada de lucha para el 20.